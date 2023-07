Visita Ecatepec y Tlalnepantla

Adán Augusto López: Oposición no tiene rumbo; 'todos se les están yendo', señala Adán Augusto López llamó a la población a tener cuidado de los engaños durante la temporada electoral; el extitular de Segob dijo que la oposición no tiene rumbo “ni de manera interna, entonces no pueden ser ni eso, una buena oposición"