Oposición en San Lázaro busca restitución de Escuelas de Tiempo Completo

Las bancadas del PRI, PAN y PRD en San Lázaro aseguraron que buscarán la restitución del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, aunque lamentaron que no se ha visto voluntad política del bloque de Morena.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, adelantó que en la mesa de trabajo para analizar este tema, programada para el 22 de marzo, preguntarán a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, sobre sus motivos para cancelar el programa.

"Cuestionaremos por qué desaparecer un programa que vino creciendo y que estaba bien calificado, con padrón, con transparencia, con resultados, y preguntaremos a dónde se destinarán los recursos, dicen que no saben, el problema que en el presupuesto para 2022 sí iba etiquetado un recurso importante para las Escuelas de Tiempo Completo, y sabemos que con los antecedentes que tiene en Texcoco, la secretaria Delfina Gómez no tiene la mejor fama para la administración de los recursos (…). Vamos a pelear desde todas las instancias si es necesario, primero desde la Jucopo, donde no tenemos la mayoría, pero que logramos sensibilizar para que se instalaran las mesas".