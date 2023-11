Oposición votará a favor de cualquier reserva en el PEF con la que se den recursos a Acapulco

“Provenga de quien provenga”, la oposición votará a favor de cualquier reserva que se presente en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con la que se aseguren recursos financieros para la reconstrucción de Acapulco.

Así lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, quien aseveró que pondrán los votos y ni siquiera discutirán cualquier plan que se presente durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputados.

“Si es que en verdad traen eso en la cabeza, sin mezquindad, por lo menos el PAN y puedo asegurar que los del Frente (Amplio por México) vamos a votarlo a favor, prácticamente sin debate, automáticamente a votarlo a favor para ayudarle a la gente”, declaró en conferencia de vida.

No obstante, advirtió que si no se fija un plan al respecto, entonces no habrá forma de que hagan a la oposición que no alce la voz.

Por su parte, el coordinador priista, Rubén Moreira, dijo que lo que quieren es que haya dinero para Acapulco, pero que se mantienen con reservas hasta ver a donde se fijan los recursos

“Que aprueben el Fonden, reglas claras, dinero para el Sistema Nacional de Protección Civil, los sistemas estatales, lo demás es un discurso barato…todo lo que digan aquí ellos es politiquería”, dijo.

