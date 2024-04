Ordenan a Birmex informar sobre distribución de medicamentos para Megafarmacia del Bienestar

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) informar respecto de los contratos para la compra y distribución de medicamentos y biológicos para la Megafarmacia del Bienestar.

“Conocer la información relacionada con la adquisición de medicamentos es fundamental, porque permitirá a las personas interesadas evaluar si las acciones desplegadas por las autoridades para que los medicamentos lleguen a las personas que los necesitan son las idóneas”, expresó la Comisionada del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al exponer el caso ante el Pleno.

leer más Ordenan transparentar avalúo del inmueble de Megafarmacia del Bienestar

Un particular había solicitado acceso a estos contratos, pero Birmex afirmó no tener la documentación. No obstante, se encontraron indicios de que la empresa está relacionada con la gestión de la Megafarmacia. Por consiguiente, el Inai ha ordenado a Birmex realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en todas sus áreas pertinentes, incluyendo el departamento jurídico, de comercialización y logística.

Esta medida se enmarca en el contexto de la Agenda 2030, que busca alcanzar la cobertura sanitaria universal, incluyendo el acceso a medicamentos seguros y asequibles. La transparencia en la adquisición y distribución de medicamentos es fundamental para garantizar este objetivo.

La decisión del Inai destaca la importancia del derecho a saber en la protección de la salud pública, lo cual a la sociedad vigilar las acciones de las autoridades en este ámbito y exigir la prestación de servicios de acuerdo a los estándares esperados.

El Pleno del Inai, por unanimidad, revocó la respuesta de Birmex y le instruyó realizar una búsqueda minuciosa de la información solicitada en todas sus áreas competentes. Este paso refuerza el compromiso con la transparencia y el acceso a la información en beneficio de la ciudadanía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM