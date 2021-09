Organizaciones preparan caravana para denunciar abusos contra migrantes

Organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Pueblo sin Fronteras convocaron a una caravana-viacrucis para el próximo 15 de septiembre de Tapachula, Chiapas rumbo a la Ciudad de México para denunciar los abusos y agresiones en contra de la población migrante por parte de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista con La Razón, Irineo Mujica, director de la ONG explicó que acudirán al Senado de la República y Cámara de Diputados a externar su queja.

“El objetivo es denunciar toda la violencia que se está llevando a cabo en la frontera sur, y la forma en cómo se lleva a cabo el proceso de regularización ya que ha sido una forma dilatoria de contención que solo beneficia a Estados Unidos”, destacó.

El activista adelantó que también acudirán a las oficinas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que los apoyen ya que los migrantes son tratados como animales en Chiapas. “La solución no es una contención dónde no hay una forma de regularización. No hay diálogo, solo represión”, aseveró.

Irineo Mujica comentó que la plaza central de Tapachula es el punto de reunión y están llamados todos los migrantes que se encuentren varados para caminar rumbo a la capital del país, además de que no temen de las agresiones que puedan tener de la Guardia Nacional y el INM en su trayecto.

Convocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que acompañe el trayecto y documente lo que pase en la caravana para denunciar abusos contra migrantes.

EASZ