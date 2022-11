Organizan reunión de 151 golden retrievers en centro comercial de Brasil

Encontro de Goldens no Plaza Shopping Niterói ❤️



Cerca de 150 cães da raça Golden Retriever tomaram conta do Plaza Niterói neste domingo.



Os cães e seus donos desfilaram pelo Shopping, tiraram fotos e brincaram, encantando os visitantes do local.



