Osorio Chong: “Alito” arrastra al PRI a su desprestigio; quiere ampliar el tiempo de su dirigencia

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, está arrastrando al partido a su desprestigio y aseguró que a él no lo pueden criticar por tener acuerdos con el gobierno, mientras que al exgobernador de Campeche sí.

Tras reiterar que su procederá internamente para solicitar la salida de “Alito” con los recursos correspondientes y después recurrirá a instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reprochó a Moreno su disposición a sentarse a negociar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Quiero decirles que yo no me he sentado con nadie del gobierno, y él sí. Quiero decirles que no he tenido ningún acuerdo con el gobierno, y él sí. A mí nadie me puede señalar de alguna reunión, y a él sí. Entonces debe verse de frente al espejo para esas acusaciones que le quedan perfectamente bien a él. No me he prestado como senador a ningún acuerdo que lastime a mi partido, que puedan señalarlo ni hoy ni ayer