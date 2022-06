”Declaraciones de Osorio Chong no me merecen la mínima opinión”: Alejandro Moreno.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que las declaraciones del coordinador del tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no le merecen “ni las más mínima opinión” .

En conferencia de prensa, el priista desestimó los dichos del legislador, quien en días recientes pidió al PAN y PRD no hacer alianza con alguien que no cumple su palabra y que “es dirigente cuando le conviene”, refiriéndose a Moreno Cárdenas.

No es tema para nosotros, es ese tema del senador, está en todo su derecho, lamentable todo lo que está haciendo, aquí respetamos a todos. No me merece ni la más mínima opinión…pero bueno, espero que le vaya bien en su vida