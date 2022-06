“Es dirigente para lo que le conviene”, dice Osorio Chong sobre “Alito” tras solicitud de reunión privada

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como “lamentable” que su líder nacional, Alejandro Moreno, haya rechazado una reunión privada con exdirigentes del partido, y afirmó que “Alito” está a la cabeza del tricolor sólo “para lo que le conviene, y para lo que no te pone enfrente al Consejo Político”.

Lo anterior luego de que el pasado jueves exdirigentes nacionales del PRI solicitaron una nueva reunión con "Alito" Moreno para abordar temas pendientes que no pudieron tratar en su encuentro pasado, como el planteamiento para renovar la dirigencia del partido.

No obstante, Moreno "bateó" la reunión e instó a los exdirigentes a participar en el Consejo Político Nacional (CPN) "para que en el apartado de 'asuntos generales' expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga", como comentó a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, Osorio Chong aseveró a través de sus redes que el PRI busca una alianza fuerte y que para las y los priistas "lo más importante" es honrar su palabra, motivo por el que calificó como "lamentable que Alejandro Moreno no cumpla sus compromisos".

"Él se comprometió, en la pasada reunión, a tener una próxima lo antes posible. Dijo: 'A todo lo que me han planteado sí, menos a irme'. Como siempre, incumple con lo que se compromete; no es la primera vez. Para lo que le conviene es dirigente, y para lo que no te pone enfrente al Consejo Político"