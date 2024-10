Jueza otorga segunda suspensión provisional contra reforma judicial

Fue otorgada una segunda suspensión provisional contra la instrumentación de la reforma judicial, así como la organización de la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces. Dicha suspensión, la otorgó Grissell Rodríguez Fables, jueza Quinto de Distrito con sede en Yucatán.

La resolución ordena al Instituto Nacional Electoral (INE), detener la elección judicial. Esta sería la segunda suspensión de su tipo. Otra de sus determinaciones es la advertencia a las autoridades de que se debe acatar la suspensión, con el “apercibimiento se actualizará la hipótesis del artículo 262, fracción II de la Ley de Amparo”.

Dicha fracción indica que se impondrán de tres a nueve años de prisión a las autoridades que “no obedezcan un acto de suspensión debidamente justificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra”.

La jueza indicó que “cualquier inconformidad con esta resolución debe hacerse valer a través de los recursos que para tal efecto, y no a través de los medios masivos de radio y televisión o redes sociales, ya que esos medios no son reconocidos como un medio de defensa y con eso, o con descalificaciones, no puede quedar sin efecto una medida suspensional”.

El recurso también ordena al Senado de la República no emitir la convocatoria para la integración de las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, hace un ordenamiento a la Cámara de Diputados para que detenga el proceso de adecuación de las leyes federales; además, los congresos locales tampoco podrán llevar a cabo las reformas a sus constituciones en torno a esta reforma.

Por su parte, la suspensión contempla que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tampoco entregue al Senado el listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras; la cual, contempla el circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias, así como retiros programados. También impide que se entregue otra información solicitada.

Por otra parte, el Diario Oficial de la Federación, deberá abstenerse de publicar actos encaminados a implementar la reforma judicial, publicada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

LMCT