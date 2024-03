“No voy a pactar con ningún delincuente”: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que de ganar la contienda por la Presidencia de la República no tendrá “consentidos”, porque no pactará con algún delincuente.

En la que fue su primera “Campañeta”, que se llevó a cabo en Aguascalientes, ratificó que su prioridad será el combate a la delincuencia y ante la pregunta de si repetirá prácticas de que habrá delincuentes del narco consentidos, puntualizó: “No habrá consentidos, yo no voy a pactar con ningún delincuente”.

Al ser cuestionada por una de sus propuestas que presentó relacionada con la construcción de una prisión de alta seguridad, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD precisó que el modelo que está planteado no pretende una similitud como la de El Salvador.

Señaló que el objetivo es poner un alto a los delincuentes que sean sentenciados como criminales de alta peligrosidad y señaló que no comparte diversos temas con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, por lo que de antemano puntualizó que no habrá detenciones masivas, sino que se sigan procesos judiciales específicos.

“No hay comparación de México con El Salvador, ojalá México tuviera maras y ese fuera el problema, aquí estamos hablando de cárteles extremadamente peligrosos, estamos hablando de delincuencia organizada que ha abierto a otras áreas secuestro extorsión, cobro de piso, está fuerte lo que está pasando en México, pero hay solución y he puesto en la mesa algunas soluciones.

Sí creo que hoy las prisiones no son prisiones, hoy las prisiones no tienen el orden ni el control que se requiere, necesitamos primero ordenar las prisiones, pero sí requerimos un modelo nuevo de prisión que realmente haga que los delincuentes paguen sus delitos y me refiero a los peores delincuentes