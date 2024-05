¡Padre ejemplar! A sus 72 años Jesús Abel, lava carros para sacar adelante a su hija Mabel en Culiacán

Jesús Abel Quintero Castro es un hombre que se ha plantado frente a la vida y ha dado lo mejor de sí, principalmente por el bienestar de su hija. A sus 72 años no se cansa de trabajar porque tiene una gran misión en la vida: hacer lo imposible para sacar adelante a Mabel, una chica con Síndrome de Down.

“Tengo como 25 años lavando carros, pero cada vez tenía menos trabajo. En ocasiones había días que ningún carro lavaba; a algunos vecinos les limpio sus carros una vez a la quincena o al mes”, expresó el adulto mayor, quien instaló un autolavado en la cochera de su casa en la colonia Las Huertas, en Culiacán, Sinaloa.

El hombre, quien también es ingeniero agrónomo, se volvió viral este mes en las redes sociales, tras la publicación de su clienta Lupita Lizárraga, en su cuenta de Facebook, diciendo que el señor Abel, necesitaba del apoyo de la ciudadanía, ya que tenía días que no le había llegado ni un carro para lavar.

Jesús Abel lava carros para ayudar a su hija quien tienen Síndrome de Down Foto: Cortesía

“Me siento muy feliz y agradecido con la persona que me subió a las redes. También agradezco a la gente que viene a que le lave su carro. Un día después de la publicación lavé como 12 carros, otro día como siete, y así cada vez son menos, pero al menos saco para comer y para los medicamentos de mi hija”, expresó.

Quintero Castro reveló que hace un año enviudó, y él tiene que estar al cuidado de su hija Mabel, de quien asegura es su ángel y la razón de su vida. Entre los dos se apoyan para realizar las labores de la casa, cocinar, y hasta juntos lavan los vehículos, en el autolavado improvisado en su hogar. “Yo soy la jefa”, manifestó entre risas la joven de 33 años.

“Al fallecer mi esposa, tuve que estar más al cuidado de mi hija. Principalmente de llevarla al doctor, por la tiroides, y siempre estoy al pendiente de que nada le haga falta, principalmente sus medicamentos. Me agrada mi trabajo porque estoy en casa al cuidado de mi niña. La atiendo muy bien, trabajo para ella”, manifestó Abel.

Conoce la conmovedora historia de Jesús Abel Foto: Cortesía

Su horario de trabajo es de ocho de la mañana a cinco de la tarde, todos los días. “Cuando no estoy en casa es porque salí a comprar comida o los medicamentos de mi niña. Pero no tardo más de una hora. Estoy muy agradecido con toda la gente que me da la confianza de lavarle su carro”, comentó, Quintero Castro, quien aseguró que el servicio que brinda es garantizado, su experiencia de más de 20 años lo respaldan.

Jesús Abel señaló que le pide a Dios que lo siga bendiciendo con salud, para seguir trabajando y estar al lado de su hija, quien le da fortaleza y lo motiva a luchar y a no dejarse vencer ante las adversidades de la existencia.

Me siento con fuerza para seguir trabajando, a mi edad gozo de buena salud, siempre trato de irme a checar con el médico cada seis meses, trato de alimentarme bien y hacer ejercicio Jesús Abel Quintero Castro

En la colonia las Huertas, Jesús Abel Quintero Castro, lava automóviles y demuestra ser un padre ejemplar. Trabaja todos los días, principalmente para brindarle una mejor calidad de vida a su hija a quien le enseña a valorar sus pequeños logros. Ella le brinda tranquilidad en un mundo prisionero del reloj, lo hace amar la vida y, en especial, lo impulsa a agradecer, en un ambiente que está permanentemente insatisfecho. De la mano siempre de su padre, Mabel descubre el mundo y nos brinda lecciones de vida.

El autolavado de Jesús Abel se ubica sobre la calle Julián Carrillo, a un costado del Jardín De Niños, Club Activo 20-30 en la colonia Las Huertas.

