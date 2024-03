Padres de los 43 advierten que no se reunirán con AMLO sin sus abogados

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que no aceptarán condiciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener con él una próxima reunión, pues acudirán con sus abogados, dijeron, o no lo harán.

En entrevista con La Razón, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, explicó que hasta el momento no tienen aún definición del Gobierno federal sobre su petición de reunión, aunque espera que sea en ésta o la otra semana.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los familiares de los 43 normalistas no acudir a una próxima reunión con sus representantes legales, debido a que señaló que desconfía de ellos porque, afirmó, han sido parte de los bloqueos que hay para avanzar en el caso, además de que los ha acusado de ayudar a liberar a varios de los detenidos que, según ha dicho, participaron en la desaparición, bajo el argumento de que fueron torturados, lo que ha entorpecido el caso.

Los asesores de los padres son, principalmente, Vidulfo Rosales, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Cristina Bautista mencionó que los abogados han estado con ellos en todo momento desde el inicio de las investigaciones, además de que también han sufrido con ellos las largas caminatas y las penurias por acompañarlos; incluso, mencionó que, gracias a su representante, no se ha cerrado el caso.

“Vamos a ir con nuestros representantes, no podemos ir solos, porque no podemos permitir que no los acepten. Ellos han caminado con nosotros desde hace nueve años y, por ellos, el caso Ayotzinapa no se cerró; han pasado hambre, frío y calor con nosotros”, explicó.

La también vocera de los familiares de los 43 dijo que no entiende por qué el titular del Ejecutivo arremete contra los abogados, cuando ellos no cobran por acompañarlos y ayudar en el caso y advirtió que si no se permite la presencia de los representantes, volverán a hacer un plantón.

“Ahora nos dicen que no pueden acompañarnos, pero la verdad eso no lo podemos permitir. Lo que nosotros pensamos es que nos están deteniendo las investigaciones y por ello no quieren que estén, pero advertimos que, de no dejarnos, vamos a movilizarnos y hacer de nueva cuenta un plantón”, agregó.

La madre dijo que no pueden ir solos, por temor a que el Gobierno federal los manipule y engañe con las investigaciones, porque no lo van a poder detectar al no conocer los términos jurídicos. “El Gobierno federal nos quiere manipular, y como no sabemos, pensamos que nos van a dar largas o cosas erróneas en el caso”.

Sobre el reciente homicidio del normalista Yanqui Kothan Gómez, señaló que es un nuevo golpe para su movimiento, ya que las autoridades mintieron al señalar que traía un auto robado, cuando era de la Normal de Ayotzinapa, además de que, aseguró, le sembraron armas.

“El carro no era robado, incluso traían los logotipos de Ayotzinapa, pero se les hizo fácil culparlos de algo que no cometieron. No entendemos por qué engañan a la gente. Su mamá ya se unió a nosotros”, aseguró.

Al opinar sobre los recientes acontecimientos del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, quien se desempeñó como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso (Covaj), dijo que el Gobierno federal no debe caer en provocaciones.

“Eso no resuelve el problema, además de que hay gente interesada en que el caso no avance”, subrayó el exsubsecretario de Gobernación, al agregar que el Estado debe investigar y sancionar a quien resulte responsable.

PRI acusa a Morena de “lucrar con el dolor”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de lucrar con el dolor en el caso Ayotzinapa, respecto al cual, dijo, “ya ni siquiera les importa dar resultados”, luego de que se informara sobre la fuga del policía que asesinó a un normalista la semana pasada.

“La insensibilidad del Gobierno de Morena ha creado una nueva crisis en Guerrero. Lucraron con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desestimaron la investigación y explotaron cruelmente la esperanza de sus padres”, escribió en redes sociales al tiempo de acusar que cuando los normalistas ya no pudieron ser “utilizados”, se les dio la espalda.

“Por si no fuera suficiente, cuando ya no pudieron utilizarlos más, les dieron la espalda y les cerraron las puertas. Peor aún, esta mañana se informó la fuga del Policía Estatal de Guerrero implicado en el asesinato del normalista Yanqui Kothan, el joven de 23 años que en días recientes perdió la vida en un retén en Chilpancingo”, comentó.

En ese sentido, también mencionó que la “mayor bajeza” del gobierno morenista fue lucrar con el dolor con fines electorales.

Sobre la situación en la misma entidad opinó el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Jorge Romero, quien dijo que lo que gobierna allí es la “ley de la selva” pues consideró que el Estado está cediendo.

Con información de Yulia Bonilla