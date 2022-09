Padres de los 43 desaparecidos, inconformes con los resultados

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa no están conformes con la falta de resultados por parte de las autoridades.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014, expuso que una preocupación de los padres es que se caiga el caso, debido a la “mala” creación de expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), por un lado, y porque en el Gobierno federal, en su conjunto, “las instituciones no están funcionando como debe ser”.

“Esa es la preocupación en el caso Ayotzinapa; nunca vamos a tener resultados. Pueden salir (de la cárcel, los acusados) y sin responder los delitos de la desaparición forzada de los estudiantes. Nuestra preocupación es que se pueda caer el caso porque la FGR hace mal los expedientes”, manifestó.

A pesar de las críticas a la FGR, su disgusto es también por la actuación del resto de los entes del Estado mexicano: “Creo que es toda una estructura de las instituciones, que no están funcionando como debe ser. A causa de eso, vemos estas liberaciones que se están dando; entonces, es una preocupación para los padres”.

Consideró que sería un error si dejaran salir a Jesús Murillo Karam y a los militares, pues, dijo, ellos saben qué pasó ese 26 de septiembre del 2014. Denunció que no hay avances significativos en el tema de la detención de militares y políticos.

Pusimos nuestra esperanza en Andrés Manuel López Obrador y se le agradece lo que está haciendo, pero está buscando en lugares equivocados, pues a pesar de que sabemos que es difícil encontrarlos con vida, queremos que la búsqueda se haga en vida, y eso es lo que se les ha ido olvidando al paso de los años

Melitón Ortega

Vocero de los padres de los 43 normalistas

“Se trata de construir todo un expediente que permita definitivamente ir investigando y castigando a los responsables, porque los elementos los hay, y pasando los ocho años el día 26 de septiembre, otra vez va a durar quién sabe cuánto tiempo para que se haga una acción. Está parada la investigación”, indicó.

A ocho años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, otros padres reconocen voluntad de las autoridades para avanzar en el caso, aunque señalan que el objetivo de localizar a los jóvenes no se ha cumplido.

“Pusimos nuestra esperanza en Andrés Manuel López Obrador y se le agradece lo que está haciendo, pero está buscando en lugares equivocados, pues a pesar de que sabemos que es difícil encontrarlos con vida, queremos que la búsqueda se haga en vida, y eso es lo que se les ha ido olvidando al paso de los años”, aseguró María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los normalistas.

La madre mencionó que el error del Gobierno federal es avisar antes de realizar las detenciones, lo que provoca que los responsables huyan o se escondan; además, parece que se les adelanta la información como forma de protegerlos.

“Dice que no va a proteger a nadie, pero las cosas no son como él las ha dicho y no podemos permitir que el caso ya se vaya quedando así”, mencionó.

Reprochó que, a ocho años, no haya más detenidos o avances en el caso, pues fue una de las promesas de campaña que, como padres, apoyaron, pero en los hechos sigue siendo una promesa no cumplida.

“Estar ocho años sin él ha sido muy difícil y aún tengo la puerta abierta en Navidad esperando que nos dé la sorpresa y entre a la casa. La última vez que lo vi fue ese año, cuando vino a pasar las fiestas de fin de año, pero no ha sido fácil cargar con su recuerdo”, narró.

El único deseo de María Martínez es volver a abrazar a su hijo, pues aún hay mucha gente que no les importa su dolor y que ven en sus protestas molestia, pero pidió comprensión, tolerancia y empatía.

Miguel Ángel Hernández es un joven hogareño al que le encanta ver películas de todo tipo. Su mayor gusto es ver con su madre telenovelas y llegar a ser un buen maestro, para apoyar en la enseñanza de los menores de su comunidad.

María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, coincidió en su sentimiento de decepción del Ejecutivo, pues por más oportunidad que se le ha dado en la investigación, dijo, no ha dado ningún tipo de resultados.

“A ocho años, la única realidad es que no tenemos a nuestros hijos y esa es la única verdad, porque hasta que no haya evidencias reales, no vamos a creer lo que diga el Gobierno. Nosotros decimos que quien tiene más información es el Ejército, pero son ellos los que no quieren dar nada, por eso vamos a seguir presionando, ya que no se puede dejar que se olvide el tema al paso de los años”, explicó.

La madre dijo que se debe investigar a los altos perfiles que ya tienen detenidos, como Jesús Murillo Karam o los mismos militares, pues “ellos saben la verdad y no deben dejarlos ir o que salgan libres”.

Además, comentó que, si no es por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el caso ya hubiera quedado al olvido y ellos en sus pueblos.

“Sí estamos decepcionados, porque Andrés Manuel López Obrador lleva más de tres años investigando y no ha tenido nada de avances, pues le falta mucho por analizar y no lo hace junto a su equipo; él lo prometió y no ha hecho nada”, aseveró.

Tener a un hijo desaparecido es lo peor del mundo, dijo la madre, pues ya son ocho años sin su presencia y ahora buscan criminalizarlos.

José Eduardo Bartolo Tlatempa ayudaba en su casa, trabajaba como albañil con su padre y hacía otro tipo de labores para conseguir recursos para su familia, debido a que la madre tenía cáncer en los años en que desapareció. Ahora, el más grande anhelo de su madre es saber qué pasó con él y encontrarlo para estar en paz.

Protestas por los normalistas siguen en la capital

A un día de que se cumplieran ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y familiares de los 43 desaparecidos arribaron al Hemiciclo a Juárez para manifestarse por cuarta vez. A éstos se sumaron algunos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Mexicano de Electricistas. La avenida Juárez estuvo cerrada y resguardada por elementos de la SSC de la Ciudad de México.