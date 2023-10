Padres de los 43 ven carpetazo con salida de Alejandro Encinas

Como una cubetada de agua fría fue recibido el anuncio de la renuncia de Alejandro Encinas a la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de los padres de los 43 normalistas, que califican al funcionario como “falto de seriedad y compromiso” con el caso, que sigue sin resolverse.

En entrevista con La Razón, Emiliano Navarrete, vocero de los familiares y padre de José Ángel, uno de los desaparecidos, condenó la separación del exfuncionario, y aseguró que “fue sorpresiva” su salida, además de que no tuvo el tacto para avisarles de sus nuevos intereses.

“Estamos sumamente molestos; no es posible que se haya ido sólo por otro tema político. Ni siquiera tuvo el tacto para llamarnos y avisarnos que se iba a ir a otro lado. Consideramos es una falta de seriedad, responsabilidad y amabilidad no avisarnos y dejar el caso abandonado. ¿Con qué clase de personas estamos tratando? Gente a la que no le importan las vidas humanas y sólo los intereses políticos”, dijo Navarrete.

Señaló que, con la renuncia, el Gobierno federal “prácticamente” está cerrando el caso, pues dijo que desde hace meses han tratado por todos los medios de decirles que ya se entregó toda la información, cuando en los hechos falta conocer el paradero de los normalistas.

Explicó que recientemente tuvieron una reunión con el hoy exfuncionario, en la cual les fue entregado el adendum del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), en la que se les dijo que es toda la información de respuesta a sus peticiones sobre el paradero de 17 de los normalistas, que viene en algunas conversaciones que fueron transcritas por militares aquel 26 de septiembre del 2014.

“Ese reporte no tenía más qué abonar, se lo dijimos en ese momento, pero se empeñó a decir que ya no tienen más información, cambiando la postura que tiene el Gobierno federal. Nosotros lo apoyamos y le dimos seriedad a su trabajo. Para nosotros era el único con seriedad en el Gobierno federal, pero perdimos seriedad cuando mostró los WhatsApp falsos; de ahí pensamos que era doble cara, al comenzar a mentir”, explicó.