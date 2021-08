Padres aún ignoran las medidas para el retorno

Karla de la Rosa, madre de un menor de nueve años en el Estado de México, no tiene información de cuáles son los protocolos sanitarios que se van a aplicar al regresar a clases presenciales, pues únicamente los maestros del menor le han pedido que acuda a la escuela, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, a limpiar las aulas.

“No nos han dicho nada, sólo nos pidieron ir a la escuela a limpiar y ya, nos pidieron que lleváramos escobas y trapeadores, pero cuando les preguntamos sobre el regreso dicen que aún no saben, que apenas están en eso”, señaló a La Razón.

A la madre de familia le preocupa que a estas alturas del regreso a clases no haya información de los protocolos sanitarios que deben respetarse, además de que piensa en no mandar a su hijo porque tiene miedo de que se pueda contagiar.

“Me da mucho miedo llevarlo a sus clases, que tal si se me contagia, y ni información nos han dado, sólo quieren que limpiemos y ya”, explicó.

Verónica Macías, quien tiene a su hija de cuatro años en el kínder, apuntó que la mayor preocupación que tiene para la menor es la salida de la escuela, porque si bien la llevará caminando al estar muy cerca de su hogar, sus padres van por ella y el traslado es en transporte público hasta su casa.

te puede interesar Regreso a clases en Edomex, seguro y voluntario: Del Mazo

“Tengo miedo de que se contagie en el trayecto de regreso, pero le he inculcado que no se quite el cubrebocas para nada, eso me da cierta confianza, aparte no hay tanto riesgo en su salón porque sólo son 10 niños, además que por la mañana la llevaré caminando ya que se encuentra a unas calles de mi casa”, explicó.

En su escuela le pidieron llevar dos cubrebocas diarios y una botellita de gel antibacterial, para que constantemente se esté limpiando las manos.

Jacqueline Saavedra, con dos niños en nivel primaria en la Ciudad de México también dijo que hasta el momento no les han dado mayor información que el regreso a clases híbrido, lo que la tiene preocupada porque no sabe de qué manera afrontar la situación, ya que considera que las autoridades “no han sido responsables” en contar con un protocolo para el retorno.

“Sólo nos han dicho que el regreso es híbrido, unos van unos días y otros el resto, aparte de los rezagados, es un relajo saber qué vamos a hacer”, añadió.

A pesar de ello, hay familias que sí desean que los menores regresen a las aulas de manera presencial, tal es el caso de Jessica Moreno, madre de Mario, quien se encuentra a punto de cursar el primer grado de primaria, quien reprochó que se lleve a los hijos a otros lugares no esenciales en vez de a clases.

“Hay muchos papás que llevan a sus hijos a fiestas, a plazas, a reuniones, y no quieren que regresen a la escuela, que es algo necesario”, aseveró.

La madre expusó que la única duda que tiene para inscribir a su hijo a la escuela es el posible cierre de actividades que pueda causar el semáforo y con ello el seguimiento de clases en línea desde casa, el cual considera una “pérdida de tiempo”.

Mientras que Félix Novoa, abuelo de Dominic, niño que cursa el tercer grado de primaria, dijo que el regreso a clases presenciales es una prioridad, pues también señaló que las clases en línea no parecen generar resultados positivos.

“Hay algo que inquieta y eso es que no te dicen cuántos niños han muerto por esta enfermedad; no sabemos esa cifra y, si la hay, no la hacen muy pública”, expresó.