Paga México retraso en EU a asilo migratorio: expertas

La tardanza en la respuesta de las solicitudes de asilo a Estados Unidos y el reforzamiento de la contención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) han ocasionado que en México se hayan disparado las detenciones de migrantes y que, por el contrario, en el país vecino hayan disminuido, evaluaron expertas.

Este jueves, La Razón publicó que a pesar de que las cifras de detenciones migrantes en Estados Unidos bajaron en enero, en México acumularon 119 mil 469 en el mismo mes, un nuevo nivel máximo que no se había tenido con anterioridad.

Consultada por este diario, Beatriz Fuentes, directora del albergue Casa Fuentes, aseguró que en los albergues de la Ciudad de México los migrantes llevan meses esperando respuestas a sus solicitudes de asilo; sin embargo, aclaró que al no haber por el momento folios para dicho trámite, se quedan en la capital.

Desde octubre los migrantes mandan sus solicitudes y correos, pero no han obtenido respuesta hasta el momento. Hay muchas personas que no aguantan esperar tanto tiempo y se van, por ello los flujos no disminuyen

Beatriz Fuentes, Directora del albergue Casa Fuentes

Detalló que en su albergue hay más de 100 personas y no caben más, pero precisó que la gente sigue llegando en grandes cantidades y se han visto en la necesidad de ya no recibir a más personas.

“Desde el mes de octubre, los migrantes mandan sus solicitudes y correos, pero no han obtenido respuesta hasta el momento. Hay muchas personas que no aguantan esperar tanto tiempo y se van, por ello los flujos no disminuyen y las detenciones aumentan a medida que hay más gente en las calles”, explicó.

La activista consideró que las acciones de contención se han fortalecido en México, por lo cual hay más detenidos, además de que inciden las presiones que vienen de Estados Unidos. “Nosotros vemos mayor contención y presión por parte de Estados Unidos, por ello en México refuerzan las detenciones y eso se ha visto en mayor número de gente en flujos irregulares”, destacó.

Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante, coincidió con que en Estados Unidos bajaron las detenciones debido a que desde México aumentaron las acciones de contención, ya que hay una fuerte presión por las épocas en que vive el país vecino.

El no dar tarjetas o visas humanitarias también hace que las personas queden bloqueadas; entonces, lo atribuyo a un acuerdo con Estados Unidos. No creo que las cosas cambien mucho de cara a la elección

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

“El no dar tarjetas o visas humanitarias también hace que las personas queden bloqueadas; entonces, lo atribuyo a acuerdos con Estados Unidos. No creo que las cosas cambien mucho de cara a la elección”, destacó.

Señaló que en pláticas con los migrantes que acampan en la zona de Vallejo en la Ciudad de México, éstos le dijeron que se quedan más tiempo en el país por falta de respuesta a sus solicitudes de asilo en EU y regularización en México.

Al respecto, Gabriela Hernández, representante del Albergue Tochan en la Ciudad de México, mencionó que a los migrantes que se encuentran en su centro se les da la oportunidad de ingresar sus solicitudes a Estados Unidos, pero aclaró que se tardan las respuestas varios meses.

“Se están tardando mucho las respuestas y por eso comienzan a quedarse, pero la falta de regularización los hace también padecer por la falta de trabajo”, dijo.