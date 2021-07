Revela gobierno que tuvo que aplicar "plan b"

Pagan dineral a UNOPS... y compra menos, más caro y con retrasos Cuestan 2,628 mdp servicios de agencia de la ONU; adquirió 1,038 claves de 2,034 acordadas; sector Salud entra al quite; presume que en 37 días hizo lo que aquélla no pudo en 10 meses; afirma secretario que no se compró a los mismos; ve AMLO fin a mafia de medicinas