El país se encuentra en calma y no hay ningún indicio de violencia: AMLO

En el país no hay elementos que adviertan riesgos de violencia en los comicios que se realizarán para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay, hasta ahora, ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla, me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que puede producirse”, dijo el mandatario.

Añadió que el tema de la violencia se encuentra en la discusión nacional, pero culpó a los medios de comunicación de ser quienes hablan de este asunto, aunque dijo que los cuerpos de seguridad se mantendrán atentos para evitar cualquier acto que pudiera empañar la jornada electoral.

te puede interesar Bloqueo de transportistas CDMX: liberan 11 puntos bloqueados

“Hay tranquilidad hay ruido en los medios, pero es lógico porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia, de todas maneras, la guardia nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejase apantallar”, afirmó.

López Obrador convocó a la ciudadanía a acudir a las urnas y evitar que triunfe la abstención.

“La abstención ayuda a los mapaches electorales, ya lo hemos dicho varias veces, si votan pocos pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza, repartir dinero, entregar despensas, pero cuando vota mucha gente, No les alcanza, aunque compren los votos que salgan los ciudadanos ya ejercer su derecho, hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda el que decide y eso es la democracia”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

LRL