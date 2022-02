Con país ibérico no hay ruptura, dice Monreal

El planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de poner en “pausa” la relación con España, sumó voces de personajes políticos a favor y en contra, aunque coincidieron en que dichos nexos no se pueden interrumpir.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal (Morena), reconoció que les sorprendió la declaración del Presidente, pero descartó que se trate de un rompimiento, y aunque reconoció que actualmente hay una relación tensa con el gobierno español, no se ha llegado al nivel de ruptura.

Ante medios, detalló que jurídicamente no existe el concepto de pausa en el derecho internacional, y dijo que más bien es una expresión política que utilizó López Obrador en su calidad de jefe de Estado.

“Jurídicamente el término pausa no existe en el derecho internacional público, es una connotación política de un jefe de Estado que decide, porque esa es su responsabilidad constitucional, tomar esta pausa; es decir, interrumpir la relación.Sin embargo, las embajadas y los embajadores siguen funcionando, las relaciones comerciales siguen funcionando, la intercomunicación sigue funcionando, las empresas españolas y mexicanas siguen funcionando”, expresó.

El coordinador del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, sostuvo que la declaración del Presidente es una reacción de molestia evidente frente a la reacción de la embajada de Estados Unidos contra la Reforma Eléctrica y, desde su punto de vista, lo utiliza como distractor

La senadora del PRI, Claudia Anaya, señaló que la Cancillería debe aclarar si se trata de una “ocurrencia” del Presidente, mientras que Germán Martínez, del Grupo Plural, aseveró que la relación con España no se puede interrumpir, e irá más allá del Gobierno de López Obrador.

El coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que si bien sólo compete al Presidente poner una “pausa” a la relación, la decisión para “velar por los intereses de México” tiene su respaldo.

Recordó que el Gobierno ibérico concedió la electricidad a intereses, por lo que no quieren que esta situación se repita aquí: “¿y qué no somos un país que puede despertar de eso y construir su propio futuro?, ¿qué no podemos respetar la libre competencia y que no haya distorsiones y acabar con las encomiendas que le generaron daño a nuestro país? Hay que hacerlo”.

Hoy, simplemente porque se siente amenazado, porque ha quedado clara la postura de EU en contra de la Reforma Eléctrica, (muestra) su molestia a través de poner en pausa una relación comercial que va mucho más allá de una reforma

A las críticas se añadieron las de dirigencias de partidos de oposición. En su cuenta de Twitter, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, subrayó que en su partido “reprobamos las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre pausar las relaciones con España, que es el segundo país que más invierte en México. En 2021, la cifra fue de 76 mil millones de dólares”.

En la misma red social, Jesús Zambrano, líder del PRD, destacó los conflictos recientes con otros países, y ejemplificó que primero fue con Panamá, por la designación de embajador; después con EU, al acusarlos de financiar a organizaciones críticas a su Gobierno, y ahora con España: “!pero qué necesidad de generar conflictos diplomáticos!”.

El expresidente Felipe Calderón aseguró que es una gran habilidad desviar la atención de temas de importancia para el país, ya que en este momento todo México se encuentra hablando de la relación con España y no de otra cosa.