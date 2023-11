Fue a Palacio Nacional a recibir línea: Xóchitl Gálvez critica reunión de AMLO con Sheinbaum.

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga incidiendo en las elecciones, porque afirmó que Claudia Sheinbaum fue a verlo para que le dieran “línea”.

Entrevistada por los medios de comunicación en el contexto de su encuentro con la comunidad de la Universidad Anáhuac, en Huixquilucan Estado de México, aseveró que así como desde Palacio Nacional le dieron instrucciones a la abanderada de Morena para que no asistiera a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, también hoy se reunió con el mandatario federal para que le dictara órdenes.

“(Sheinbaum fue a Palacio Nacional) a recibir instrucciones, no la disimulan, ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea, como le dieron línea de que no fuera a la FIL, seguramente ya le dieron línea de qué hacer”, manifestó.

Gálvez criticó que el titular del Ejecutivo federal violente el principio de imparcialidad, lo que, dijo, motivó que el expresidente Vicente Fox también hiciera publicaciones en redes sociales que no eran adecuadas.

“El presidente no contempla ningún principio de imparcialidad, el presidente me ha atacado, ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana (Rodríguez, esposa de Samuel García), que es reprobable, pues el presidente Fox hacia mi…, el presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento e inclusive Fox puso un tuit fuera de lugar. El presidente va a seguir incidiendo en la elección con todo”, señaló.

Ante la pregunta de si le preocupa o le afecta que el expresidente Vicente Fox sea objeto de sanciones por violencia política de género, Gálvez puntualizó que si incurrió en una falta, entonces que le apliquen las penalidades que correspondan.

“A mí no (me afecta), porque yo no soy Fox, a mí que lo sancionen, pase lo que pase, yo he dicho que si tocan a una, tocan a todas”, remarcó.

JVR