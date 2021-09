Palomean pregunta de revocación PAN y PRD

Partidos de oposición y Morena coincidieron en que la pregunta sobre revocación de mandato, reformulada ayer por el Senado de la República, es más clara y tiene un espíritu más apegado a la iniciativa de lo que se desea.

En entrevista con La Razón, el secretario general del PAN y en funciones de dirigente nacional, Héctor Larios, señaló que es un éxito el cambio en la pregunta, porque el ejercicio es de revocación y no de ratificación.

“La pregunta quedó explícitamente de revocación por pérdida de confianza, tal como dice la Constitución”, aseveró.

Agregó que gana la legalidad y México, ya que se respeta la Constitución con un Gobierno que está empeñado en violarla.

Es un buen acuerdo, es una buena redacción pedagógica que mantiene el espíritu de la iniciativa

Martha Lucía Micher, Senadora de Morena

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, comentó a este diario que la pregunta más que dar confianza, generaba dudas por una posible ratificación de mandato.

“Lo otro era una aberración, querían confundir ratificación en lugar de revocación. La pregunta ya reformulada sólo así puede caminar en la reglamentación de la Ley sobre Revocación de Mandato, esto en lo que se refiere al proceso legislativo”, destacó.

Sin embargo, aclaró que está convencido de que al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le eligió para un periodo de seis años, por ello será inconstitucional que se le aplicará a él la ley que promueve.

Lo otro era una aberración, querían confundir ratificación en lugar de revocación

Jesús Zambrano, Presidente del PRD

“En caso de que no pueda seguir gobernando, debe renunciar y no gastar cuatro mil millones de pesos para distorsionar una consulta, ya que el país no está para gastar ese dinero”, explicó.

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, afirmó que con la aprobación de la ley secundaria de revocación de mandato se “cerró el camino” a la simulación que quería el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar a su Gobierno.

“El Presidente quería una simulación y quedó muy claro, definido, que la revocación de mandato es así en el artículo quinto de la ley. Es un proceso por medio del cual se concluye anticipadamente el mandato del Presidente de la República por pérdida de confianza’”, destacó.

La pregunta quedó explícitamente de revocación por pérdida de confianza, tal como dice la Constitución

Héctor Larios, Secretario general del PAN

En entrevista con La Razón, el legislador sonorense señaló que no hay lugar a dudas con esta pregunta establecida en la ley de revocación de mandato, pues todos los formatos señalarán que será por pérdida de confianza.

“Es un ejercicio ágil que se puede dar, y la pregunta es clara, no hay más que leerla. Yo sé que hay quien piensa que no que hubiera querido que sólo dijera una cosa o la otra. Me parece que se logró un consenso muy positivo”, indicó Zepeda Vidales.

Hizo un reconocimiento a todos los partidos políticos que aprobaron la ley reglamentaria de revocación, a pesar de que algunos morenistas insistían en mantener la pregunta sin cambios, mientras que del lado del senador Ricardo Monreal logró la reformulación de la misma junto con la oposición.

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, dijo que el cambio de pregunta mantiene el espíritu de la iniciativa, toda vez que es una buena redacción y más clara.

“Es un buen acuerdo, es una buena redacción pedagógica que mantiene el espíritu de la iniciativa que de alguna manera se presentó por varios partidos. No hubo desacuerdo solamente en la redacción de la pregunta sino en muchos otros temas como difusión, promoción y sus procedimientos electrónicos.

La morenista aseguró que al final se redactó un buen documento, se llegó a un buen acuerdo y responde a lo que se quiere hacer.

“Yo la veo muy bien, muy bien”.