PAN acusa traición de partidos a candidatos

El vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar Vega, aseguró que lo que hicieron las dirigencias del Verde Ecologista y PT a sus respectivos candidatos es “una traición”, pues aseguró que “pareciera les jalaron las orejas” y la muestra más clara son los declinamientos, aparte de que los llamados que hacen esos partidos son tardíos y extraños.

“Es políticamente una traición, pues primero los imponen y después los abandonan, pero eso nos beneficia y seguramente habrá más divisiones en los siguientes meses en otras esferas”, sentenció.

En entrevista con La Razón afirmó que “aunque se sume el Verde Ecologista y el PT a Armando Guadiana”, no van a ganar la elección en Coahuila, debido a que las preferencias no les benefician y no les alcanza, ya que desde hace semanas está decidido por la gente quien será el triunfador.

“No hay forma alguna en la que puedan obtener el triunfo en el estado de Coahuila, ya que no les favorecen las preferencias, incluso el propio candidato del Verde dijo que la declinación de su partido a Morena no ha afectado en nada las encuestas, ya que todo sigue igual”, explicó.

Señaló que las divisiones contra Morena cada vez son más evidentes, por ello no descartó que, entre los aspirantes presidenciales de ese partido, puedan darse situaciones similares.

“Eso para nosotros es benéfico y no están lejanos que en el futuro puedan tener una división entre las corcholatas federales, que también nos beneficia y a la misma sociedad civil también”, dijo.