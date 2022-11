PAN advierte a Morena que no juntarán los votos para aprobar Reforma Electoral aunque retrasen el debate

El PAN en el Senado le advirtió a Morena que aunque retrase la discusión sobre la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados un día, una semana o un mes, no juntará los votos necesarios para que sea aprobada, ni tampoco el plan “B” de cambios a leyes secundarias.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del blanquiazul en la Cámara alta, Julen Rementería, señaló que el hecho de que Morena en San Lázaro haya retirado el dictamen de su discusión que estaba programada para este día, confirma que no cuenta ni con los votos de sus propios diputados.

“El día de hoy se ha hecho evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene los votos que necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. No pueden convencer ni a los suyos, porque el retirar un dictamen que había sido aprobado (en comisiones) y de última hora anunciar que se pospone la discusión en el pleno no es más que el reflejo de una falta de seguridad en los votos que se tienen y, por supuesto, de una rebelión interna que ya tienen, que por cierto algunos de ellos han militado en la izquierda de hace mucho tiempo y se dan cuenta que una propuesta como la que están planteando acaba con todo aquello que se había construid o ” , dijo.

En el mismo sentido, se expresó la vicecoordinadora de la bancada, Kenia López Rabadán, quien le envió un mensaje al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y le dijo que por mucho que retrasen el debate, no conseguirán la aprobación de la reforma electoral del Presidente.

“Claramente López Obrador no tiene las dos terceras partes para destruir al INE; aplauso a las diputadas y a los diputados que no se doblaron, que han estado aguantando las presiones".

"Y desde aquí decirle al coordinador Nacho Mier que puede retrasarla una semana, dos o tres, pero no van a tener los votos para destruir al INE”, enfatizó.

Por su parte, el senador Damián Zepeda remarcó que ni en su mejor sueño del Presidente de la República avalarán una reforma electoral que destruya las actuales instituciones del país.

“Sobre la reforma electoral, yo creo que hay que decir las cosas en blanco y negro, o sea, ni hoy, ni mañana, ni en un mes, ni el año entrante, ni nunca le vamos a aprobar al presidente López Obrador, ni en su mejor sueño, le vamos a dar un solo voto para quitarle autonomía e independencia al árbitro electoral y para lastimar la democracia”, declaró.

Julen Rementería apuntó que se ha restituido la alianza legislativa opositora, por lo que tampoco consideran viable que avance un plan “B” con modificaciones a leyes secundarias ni tampoco que Morena imponga a los nuevos consejeros, porque también se requieren las dos terceras partes de los votos de los legisladores en su elección.

DGC