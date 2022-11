Gobierno Federal busca sacar la Reforma Electoral; "Son capaces de hacer cualquier cosa", afirma el PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que el Plan B del Gobierno Federal en torno a la Reforma Electoral, también busca pasar por encima por el estado de derecho, ya que Morena y sus aliados son capaces de hacer cualquier cosa para sacar adelante sus leyes.

En entrevista con La Razón señaló: “Son capaces de hacer cualquier cosa, ya lo vimos con su reforma a la Guardia Nacional para que pase a la Sedena. Pero gracias a los partidos de oposición y a la sociedad civil no ha pasado el tema, no pasará, ya que la semana que viene se va a votar en contra y no va a alcanzar la mayoría calificada”, dio.

El perredista indicó que de cualquier manera es necesario esperar el documento de Plan B para revisarlo y saber cómo viene, porque de aprobarse algo, de todas maneras, queda el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ello esperarán el contenido.

“Este anuncio de no subir al pleno el dictamen, viene a confirmar que ni el PT ni el Verde están de acuerdo con el contenido, tanto de la reforma constitucional, como de posibles contenidos de la reforma legal. Lo que no intentan sacar de manera legal, seguramente lo van a hacer de manera chueca”, señaló.

Zambrano Grijalva mencionó que de no estar de acuerdo los partidos satélites, Morena se va a quedar sin mayoría simple , ya que la oposición adelantó que se votará en contra de cualquier intento de desaparecer a los órganos autónomos”, indicó.

La Razón publicó que Morena y sus aliados aprobaron ayer, en comisiones de la Cámara de Diputados, el dictamen de reforma constitucional en materia electoral, con lo cual avanzó el trámite de lo que se anticipa como el desechamiento de la enmienda, puesto que en el pleno no pasará, de acuerdo con las previsiones de la votación.

FBPT