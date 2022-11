Marcha anima a Morena y provoca denuncias de PAN

Con dos años por delante de Gobierno, Morena ya alista al menos una marcha más, que sería en septiembre del 2024, como “despedida” para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, aseguró que, luego de la movilización del domingo pasado, conversó con el titular del Ejecutivo federal para “sacar cuentas” y concluir que todavía queda tiempo para otras dos marchas.

Refirió que una podría tener como motivo el Quinto Informe de Gobierno; sin embargo, la fecha dependerá del calendario electoral para los comicios presidenciales del 2024.

En caso de que los tiempos no lo permitan, Delgado aseveró que buscará convencer al Presidente para que se dé otra “celebración” en septiembre del 2024, mes para el cual las elecciones podrían ya haber tenido su desenlace.

“Sacamos cuentas, pues todavía nos da por lo menos para otras dos; para la celebración de los cinco años, pero ahí va a depender de la fecha en la que inicia el proceso electoral del 2024. Ustedes saben que empieza… Normalmente empezaba en septiembre, creo que ahora va a empezar en diciembre. Pues si nos dan las fechas pudiera ser, y si no, pues ahí voy a tratar de convencerlo de que hagamos una gran marcha, celebración de despedida en septiembre de 2024, que ya sería de sus últimos eventos como Presidente”, declaró.

Respecto de los señalamientos sobre presunto acarreo que surgieron en torno a la marcha del día 27, el líder morenista aseguró que cada asistente fue por su voluntad y que cada llegada en autobús fue evidente, debido a que arribó gente de estados como Baja California y Oaxaca.

Mario Delgado, Líder nacional de Morena

Negó que su partido haya destinado recursos para pagar los traslados y que la “cooperación” del instituto político fue para ampliar la convocatoria mediante redes sociales y las mantas con las que la convocatoria fue anunciada en los estados.

“Si la gente viene de Tijuana, ¿pues cómo quería que llegara? O si viene de Cancún, si viene de Oaxaca, pues evidentemente se organizó para venir en autobús”, dijo.

Bajo el argumento de “como si fuera la primera vez” que marchan, afirmó que Morena emitió algunas recomendaciones para la gente que “se organizó por sí sola”, como llevar sus propios alimentos, designar responsables de cada autobús, para que éste tuviera contacto con todos y con los choferes, así como no llevar adultos mayores o niños.

Acusó a “la derecha” de haber orquestado las descalificaciones contra el movimiento cuatroteísta que se reunió en la capital del país.

Reclamó que cuando Morena es el que toma las calles, se les tilda de “borregos, los llevan por una torta”, mientras que cuando “ellos” se movilizan, como ocurrió el pasado 13 de noviembre, entonces “ellos sí salen porque es gente culta, gente estudiada, educada, consciente. Muy extraño, porque las entrevistas que hicieron en esa marcha, la gente, por ejemplo, decía que iba a defender que no desaparecieran al INE, cuando nadie está proponiendo desaparecer al INE, sino al contrario”, dijo.

Sobre las denuncias de trabajadores capitalinos, que acusaron haber sido presionados para caminar del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo con el Presidente, Mario Delgado creyó que esto no ocurrió y que esto también fue “un argumento de la derecha”.

Luego de que la prensa insistió en que hay pruebas de que hasta personal de instituciones como la Secretaría del Bienestar “puso” camiones para transportar a la gente, el morenista dijo que lo correcto sería denunciar.

Durante la conferencia, también aprovechó para resaltar el rechazo que los asistentes externaron hacia el senador de su partido Ricardo Monreal Ávila.

Aseguró que el legislador se ha ganado el “repudio” de la gente con declaraciones como en las que recientemente admitió tener diferencias con el Presidente, lo cual, dijo, provocará un ambiente complicado para el movimiento de la 4T.

A pesar de la situación, dijo que Monreal Ávila no será descartado como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial porque ha cumplido con su “encomienda” como senador, al estar presente en las votaciones de las reformas que ha impulsado el Gobierno.

“Nosotros no lo vamos a descartar. Lo que creo es que él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento porque ayer, insisto, noté un gran repudio y un gran rechazo y un gran enojo de la militancia hacia el senador Monreal. Nosotros, como partido, no lo vamos a descartar, pero pues evidentemente, si quiere participar en el proceso de selección del candidato del 24, sí tendría que iniciar un proceso, así como él dice, de reconciliación nacional”, dijo el dirigente.

El Presidente López Obrador, durante su conferencia matutina , ayer. Foto: Cuartoscuro

Mandatario no descarta llamado para el “adiós”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque puede ser la última, no descarta que el próximo año organice otra marcha para decir adiós a la gente de México, si el pueblo se lo pide; eso sí, afirmó que como expresidente no volverá a salir de su finca en Chiapas, ni para asuntos políticos ni sociales.

“El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó: ‘¿Y no vas a ir a la boda?, ¿no vas a ir a mi boda?’. Le digo: ‘No, ya se casan, ya se vienen acá uno o dos días, y yo les voy a celebrar’. También José Ramón me dijo: ‘¿Y no vas a ir a ver cuando empiece a jugar beisbol Salomón?’. ‘No, que venga a batear aquí’. Y política, menos; yo ya cierro mi ciclo”, aseguró López Obrador.

Reconoció que, durante la marcha del domingo, el plan original de formar una avanzada de 10 personas cercanas a su administración se frustró ante la cantidad de gente que se desbordó.

“Se había pensado que iba a haber descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres, incluso más mujeres, pero a la hora de la hora no, pues la descubierta fue el pueblo, o sea, no se pudo”, dijo el mandatario, quien ratificó que las estimaciones para su seguridad y para las personas que acudieron a la movilización quedaron cortas.

La gente se portó “bien”, consideró el Presidente, porque a pesar de que los cálculos oficiales señalan que marcharon cerca de un millón 200 mil personas, “lo que se señala que es importante es que no se quebró un vidrio, los negocios abiertos; muchos ahí en los negocios participando, aplaudiendo. Como se dice en la policía, saldo blanco; también es de celebrarse y muy bien y vamos a continuar, porque esto obliga a aplicarnos más”, destacó.

López Obrador señaló que el principal logro del cuarto año de su gobierno radica en la recuperación económica posterior a la pandemia. Resaltó que, a pesar de los efectos negativos en la economía mundial, México se encuentra en buenos niveles.

“Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica. Es que, si no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, sí estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico ese es el tema principal de atención, el que baje la inflación, pero al mismo tiempo está creciendo la economía, crece en términos reales el salario, crece la inversión extranjera, se mantiene estable el peso, no hay devaluación”, señaló, al hacer un balance de su discurso en el Zócalo capitalino.

Agregó que, en el plano político, su discurso fue muy aplaudido cuando se refirió a la lucha por terminar con el clasismo y el racismo.

“Una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije: ‘Vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación en todas sus expresiones’; ahí fue lo que más gustó”, subrayó López Obrador.

El Presidente advirtió que necesita heredar una teoría política, económica y social propia, en lo que definió como “Humanismo Mexicano”.

“Entre otras cosas, ayer propuse bautizar nuestra forma de gobierno como Humanismo Mexicano. Brevemente expliqué algunos fundamentos y poco a poco lo iremos definiendo entre todos, porque necesitamos heredar una teoría propia”, publicó en su cuenta de Twitter.

Dentro de los principios básicos, destacó “no aceptar el derrotismo; progreso sin justicia es retroceso. No basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. Por el bien de todos, primero los pobres”, sentenció.

Claudia Sheinbaum califica convocatoria como “histórica”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseveró que la marcha de este domingo, mostró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los más queridos por la ciudadanía en la historia del país.

Cuestionada acerca de la seguridad del titular del Ejecutivo durante la movilización, la mandataria indicó que únicamente hubo personal de ayudantía apoyándolo para que pudiera avanzar entre la gente.

“Es quizá el Presidente más querido de la historia, ¿cuando se había visto que un presidente los acompañaran un millón 200 mil personas? y las muestras de cariño, impresionantes, es un Presidente muy querido por el pueblo”, dijo.

Respecto a la irrupción de un ciudadano a Palacio Nacional durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo aseveró que el mandatario “tiene mucha seguridad ahí”, además de que se trata de una persona que iba a buscar trabajo, y no así para afectar su seguridad.

Respecto a la manifestación convocada por el Presidente, la jefa de Gobierno señaló que ésta se llevó a cabo en un ambiente de compañerismo, fraternidad y felicidad.

PAN alista denuncia por “acarreo”

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que presentará una denuncia ante las autoridades electorales por el uso indebido de cientos de millones de pesos de recursos públicos para el “acarreo” y transmisión de la marcha del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, dijo que a más tardar este miércoles la presentarán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“Presentaremos una denuncia ante la autoridad electoral, porque el acarreo, el uso de recursos públicos descarado y cínico no se puede dejar pasar. Este gobierno piensa que puede violar la ley y no puede ser posible para un Estado de derecho que algo así se lleve a cabo y no haya denuncias, vamos a presentar las denuncias correspondientes.

“Más de 20 años acarreando, pero lo de ayer no tuvo límites. Este gobierno piensa que puede aplastar la ley y no le va a pasar nada. Vamos a presentar una denuncia porque es necesario que se den cuenta que ese tipo de ilegalidades no se las vamos a permitir”, declaró.

En conferencia de prensa, señaló que la denuncia será ante las autoridades electorales nacional y de la Ciudad de México, porque el uso de recursos públicos fue de ambos gobiernos, pese a lo cual, dijo, no lograron su meta de llenar el Zócalo capitalino.

“Presentaremos una denuncia ante la autoridad electoral y evidentemente hay un desvío de recursos públicos que no se puede permitir esta manipulación, uso y abuso de recursos públicos, es terrible en un Estado de derecho.

“Vamos a presentarlo ante el INE y ante el IECM, porque hubo uso de recursos públicos federales y uso de recursos públicos en la Ciudad de México y estamos trabajando desde ayer que sucedieron los hechos, espero que a más tardar este miércoles estén presentadas las denuncias correspondientes”, indicó.

Estiman costo de autobuses para trasladar contingentes en 7.6 mdp

Desde 350 mil hasta 7.6 millones de pesos por cada cien vehículos es el costo que supone la renta de autobuses para movilizar a miles de personas como las que fueron trasladadas desde todas partes del país a la marcha que encabezó el Presidente de la República este domingo.

De acuerdo con una cotización hecha con empresas dedicadas a este negocio, el costo mínimo de renta de cada unidad, con hasta 50 lugares para movilizar habitantes desde municipios del Estado de México, como Ecatepec, Nicolás Romero o Cuautitlán Izcalli, hacia la capital, es de tres mil 500 pesos.

Tan sólo en Ecatepec, gobernado por el morenista Fernando Vilchis, se llegaron a contabilizar 22 camiones que desde la madrugada aguardaban en calles del centro y alrededores para acudir a la marcha. En este caso, el costo se estima en 77 mil pesos.

En cambio, los precios más elevados se encontraron en la renta de camiones que llegaron desde estados del norte, como Chihuahua y Sonora, donde el precio por cada unidad que, además de circular hasta 32 horas de ida y vuelta, espere a las personas hasta por cinco horas, ronda los 76 mil pesos.

Cientos de unidades de autotransporte urbanas y foráneas, que trasladaban a los simpatizantes de la 4T a la capital, causaron caos vial en las arterias principales de la Ciudad de México. Foto: Especial

La demanda de vehículos atestó decenas de grupos en Facebook en los que se ofrecen servicios de viaje, donde la urgencia por conseguir servicios benefició no sólo a empresas, sino a familias que, de manera informal, se dedican a rentar autobuses para llevar gente a cualquier parte del país.

“Busco ocho autobuses saliendo de Monterrey para México el día 26, regresando el 27, exprés”, publicó una mujer en el grupo de Facebook “Autobuses de turismo en renta y algo más”.

“No hay, están pidiendo muchos para lo de Obrador”, respondió un usuario; “cobren muy bien el costo del viaje, al fin lo va a pagar el Gobierno, señores transportistas”, escribió otro.

La búsqueda de los servicios también generó disputas entre los mismos transportistas, quienes ante los señalamientos de “acarreo” que hicieron otros, manifestaron que también aprovecharían para acudir a la marcha o defendieron el gasto del que se dispuso para que la población fuera trasladada a la capital.

“¿Y qué esperabas? ¿Qué se teletransportaran desde ese lugar? ¿No te digo? Además, velo por el lado optimista, se está fomentando el turismo en México y ellos no serán mandados como carne de cañón”, comentó un usuario bajo el nombre de Raúl, en cuyo perfil de Facebook compartió en forma pública su experiencia en la movilización.

Entre otros costos, para llegar desde Puebla capital a la CDMX, un autobús cobra 12 mil 500 pesos; de Veracruz, 37 mil 500; Zacatecas, 29 mil; Morelos, seis mil 500, e Hidalgo, ocho mil pesos.

Sin embargo, el gasto hecho para acompañar al Presidente no sólo se hizo en el transporte, sino en la cantidad de recursos para generar el ambiente de fiesta que desde la madrugada se presenció en el Ángel de la Independencia. Uno de los varios grupos de mariachis que formó parte de los contingentes cobra tres mil 800 pesos por cada hora de servicio.

Para que los contingentes se animaran y avanzaran al ritmo del “Cielito Lindo” o la “Serenata Huasteca”, desde las 8:30 de la mañana hasta pasadas las 14:00 horas, el costo total superó los 20 mil pesos.

Los seguidores obradoristas aseguraron haber puesto de su bolsillo para acudir a la marcha, por la cual algunos dejaron sus únicos días de descanso en la semana o algunas responsabilidades.

“Yo soy comerciante en unos tianguis y los sábados descanso y los domingos me dedico a ir a traer mi mercancía, pero pues dije: ‘qué tanto es tantito’. Nada más fui para ver si podía ver al Presidente y no lo vi, pero ya qué. Siento que sí me hará falta para completar algunos de mis encargos, pero puede solucionarse la otra semana”, comentó Aidé, una de las asistentes que entre semana vende ropa.

Otro de los gastos fueron los alimentos que se dieron a los asistentes. Según lo constatado por este medio, la mayoría recibió pequeños jugos de sabor, un sándwich o torta.

Considerando los costos más económicos, con precios de mayoreo de los productos para elaborar estos paquetes, el costo de cada uno fue de hasta 10 pesos, por lo que para brindar comida por cada camión el gasto promedio fue de 500 pesos.

Prevén triunfo de Morena en las elecciones del 2024

El banco JP Morgan estimó que Morena ganará las próximas elecciones del 2024, debido a la “frágil” alianza opositora a la que le ve 12 meses para ver si puede “retar” las altas tasas de aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un documento titulado “Perspectivas económicas para Latinoamérica”, JP Morgan señaló que, a pesar de una política de salud “decepcionante” y que no hubo incentivos fiscales durante 2020 y 2021, “la aprobación del mandatario se mantiene por arriba de 50 por ciento”, por lo que su pronóstico es que Morena volverá a ganar los comicios presidenciales que se llevarán a cabo en dos años.

“Seguimos esperando que Morena gane las elecciones presidenciales en 2024, considerando una frágil alianza opositora y expectativas de la reactivación del gasto del Gobierno a favor de los programas sociales y los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador. Aun así, la coalición opositora ha cerrado filas recientemente para frenar una eventual Reforma Electoral”, dice el documento.

El análisis realizado por el banco estadounidense destaca que, en las pasadas elecciones de junio del 2022, Morena fue el gran ganador, pues ahora controla 70 por ciento de los estados del país, mientras que el perdedor es sin duda el PRI, que ya no cuenta más que con cuatro gubernaturas, Coahuila, Durango, el Estado de México y Oaxaca, que pasará este último a manos de Morena el próximo uno de diciembre.

De acuerdo con la institución financiera, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría generar una inestabilidad en Europa que obligue a las empresas a buscar reubicar sus plantas y aprovechar lo que se conoce como nearshoring, el cual consiste en trasladar los procesos productivos a lugares con mejores condiciones climáticas o aprovechando las condiciones geográficas y competitivas que tiene el país.

“Sin embargo, la demanda externa sigue siendo tibia, dado el escaso apoyo del Gobierno mexicano y a que no hay una mejora significativa en infraestructura y logística”, advierte el documento.

El banco estimó que la economía del país podría crecer hasta tres por ciento durante este año; sin embargo, las expectativas para el próximo se ubican en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.6 por ciento.

La expectativa de la institución bancaria es que habrá una baja en el consumo, debido a las altas tasas de interés y por las persistentes presiones inflacionarias, que ahora ya no vienen del exterior, sino que han rotado a factores internos.

“Los últimos datos económicos respaldan nuestra opinión de que las fuentes de crecimiento han rotado de externas a internas, y esperamos que esto continúe en 2023”, manifestó el banco.

Adicionalmente, JP Morgan explicó que existe incertidumbre por los resultados que obtendrán los paneles de consultas dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), originadas por el cambio en la política energética que promovió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.