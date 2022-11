Vicente Fox encabezará protesta en defensa del INE y contra Reforma Electoral: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se realizará este domingo 13 de noviembre, estará encabezada por el expresidente Vicente Fox Quesada.

"Nos propusimos dialogar con todos desde el inicio, en la unidad está la fuerza, es normal que haya muchos temas en los que no coincidamos, pero este momento es para que defendamos a México. El día de mañana en la marcha de la defensa del INE estaremos marchando junto a Vicente Fox. El INE no se toca"

Durante la 25 Asamblea Nacional de Acción Nacional, aseveró que buscarán institucionalizar la participación de las mujeres, y relanzar el proyecto del país con la actualización del proyecto de acción política.

Señaló que el país debe superar la pobreza y la desigualdad, ya que en la actualidad hay más pobres que nunca , por ello buscarán un sistema de salud digno y universal.

Marko Cortés indicó en el tema de seguridad que a la gente buena se le abrac e y a los criminales todo el peso de la ley , ya que el PAN es el único partido de los valores y humanista; “sí hablamos de dar potencialidad a las personas, que la gente pueda salir adelante, por ello requerimos libertades y que se reconozca la pluralidad”, comentó.

Por otra parte, luego de calificar como "matraquero" al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que con absoluta convicción defenderán a la democracia y al INE porque "no se toca" .

"Ya no hay secretario de Gobernación, solo hay un matraquero que presiona a los gobiernos estatales. Con absoluta convicción y le decimos a México que defenderemos al INE porque no se toca, y la democracia no se debilita. Ya veremos como votan en la hora de la verdad los partidos que se dicen opositores"