PAN asegura que los países que admiran a AMLO no saben gobernar

El PAN en el Senado aseveró que los gobiernos que tanto le gustan al presidente Andrés Manuel López Obrador, como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo único que han demostrado es que no saben administrar, ni generar paz ni las condiciones suficientes para que sus habitantes permanezcan en sus países, por lo que buscan refugio en otras naciones.

Así lo señaló la vicecoordinadora de la bancada del blanquiazul, Kenia López Rabadán al referirse al tema que destacó La Razón en su portada de este lunes respecto al incremento de 212 por ciento de la migración de estos tres países y el hecho de que México sigue funcionando como refugio y trampolín.

Comentó que el mismo López Obrador debería reconocer que los gobiernos que considera amigos precisamente no saben gobernar y también debería admitir que antes de dar felicitaciones por adelantado, particularmente en el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva, él mismo debería respetar las normas.

te puede interesar “Felicidades, hermano y compañero”: AMLO a Lula tras primera vuelta de Brasil

“Esos países que tanto le gustan a López Obrador, esos gobiernos que tanto le gustan a este gobierno demuestran que no saben hacer administración pública, no saben gobernar, no saben generar paz para sus connacionales, así es que que en lugar de estarse apresurando por andar felicitando a sus amigos, lo que debería de hacer el Presidente de la República es generar las condiciones para, de inicio, él respetar las leyes en este país y generar mejores condiciones para los mexicanos”, manifestó.

La senadora de Acción Nacional expresó que no obstante que considera que México no tiene el Gobierno más óptimo, el país tiene las puertas abiertas para recibir y dar refugio a quienes aspiran a una vida mejor.

“México siempre será un espacio territorial para recibir a las personas que anhelando justicia, prosperidad, paz , puedan llegar aquí a nuestro país, nosotros somos un maravilloso país, hoy tenemos un pésimo gobierno, pero este gobierno se irá, los mexicanos, su gente, nuestro clima, nuestra gente, nuestra gastronomía, hace posible que mucha gente aspire a tener un espacio de mejora”, expresó.

FBPT