PAN critica en el Senado que “corcholatas” se promuevan con permiso de AMLO

El PAN en el Senado de la República criticó que las “corcholatas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador continúen promocionándose e infrinjan la ley, con la confianza de que “tienen el permiso de su jefe máximo” .

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, se refirió a la visita de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a Veracruz, para promocionarse con miras a 2024, cuando tiene muchos pendientes por atender.

Aseveró que a pesar de que las autoridades electorales ya emitieron resoluciones en las que prohiben que los aspirantes presidenciales de Morena se promuevan, lo siguen haciendo porque “se sienten protegidos” .

“Tristemente pareciera que algunos creen que vivimos o debiéramos vivir en un mundo de impunidad, sobre todo a los que son de Morena, donde no les importa lo que diga la ley porque, total, como tienen el permiso de su jefe máximo, el Presidente de la República, pues se sienten protegidos y que nada va a pasar”.

El senador por Veracruz dijo que con las giras que realiza Claudia Sheinbaum para hacer campaña anticipada es evidente que está infringiendo lo que establece la legislación electoral.

“Fue una visita turística, un viaje de placer, porque no se entiende, con los problemas que tiene la Ciudad de México, que una persona que gobierna una ciudad de más de 20 millones de personas ande turisteando en Veracruz, para llevar agua a su molino en temas electorales y esto no debía de ocurrir, hoy se ha vuelto la práctica de este gobierno el no respetar las leyes”.