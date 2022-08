AMLO descarta que Álvarez-Buylla deje Conacyt para encargarse de la SEP

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la mañana de este martes que María Elena Álvarez-Buylla sea la próxima secretaria de Educación Pública, en lugar de Delfina Gómez.

"No, porque la necesitamos dónde está, todavía no termina aquí, la necesitamos en dónde está, porque saben que pasaba en Conacyt, porque antes machacaban y machacaban que el presupuesto era gobierno y no, somos simplemente administradores del dinero del pueblo", dijo el Presidente en Palacio Nacional.

A pregunta expresa de si sería la sustituta de Delfina Gómez al frente de la SEP, López Obrador volteó de inmediato y vio a Álvarez-Buylla negando que se haya decantado por ella como la nueva titular de Educación.

