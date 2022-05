PAN pide a PVEM y MC que se sumen en Hidalgo a Carolina Viggiano

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, hizo un llamado a los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC) a que se sumen a la campaña de Carolina Viggiano, a fin de obtener el triunfo en las elecciones del próximo 5 de junio en Hidalgo.

"Ya no hay más tiempo, la elección es de este domingo en ocho, y el llamado es a juntos levantarle la mano a Carolina, a juntos que voten por ella, para que no haya un voto desperdiciado, para que haya un voto que sea útil, que sea determinante para que lo peor de la política no venga aquí al estado de Hidalgo", destacó el panista en conferencia de prensa en la entidad.

Estoy en Hidalgo respaldando a @caroviggiano en la recta final de una campaña exitosa, que logró alcanzar y logrará el triunfo.



La Coalición #VaPorHidalgo está lista para defender los votos de todas y todos, y para ir a ganar el 5 de junio. pic.twitter.com/K5FvZ9h05G — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 27, 2022

te puede interesar Preocupa a PAN que delincuencia organizada opere en jornada electoral a favor de Morena

El dirigente nacional del PAN hizo otro llamado a la sociedad en general, a los adultos mayores y a los jóvenes, a que no se dejen amedrentar de que si no votan por Morena les van a quitar los apoyos sociales.

"Es realmente despreciable lo que están haciendo los cuervos de la nación, lo que están haciendo los brigadistas morenistas de amedrentar a los más vulnerables y a los que menos tienen. Lo que no han logrado ganar con propuestas, con ideas, con soluciones, como sí lo ha hecho bien Carolina, lo quieren ganar con el aparato clientelar que se tiene desde el Gobierno federal", expresó.

Mientras que la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, aseguró que el compromiso es con la gente y no con los grupos del crimen organizado, además que el candidato de Morena, Julio Menchaca, estará en cuarto lugar ya que es "un candidato de cuarta".

KEFS