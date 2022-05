PAN en el Senado exige a AMLO acudir a Cumbre de las Américas y dejar de apoyar dictaduras

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador asistir a la Cumbre de las Américas, así como dejar de insistir en que Estados Unidos invite a dictaduras como Cuba, Nicaragua o Venezuela que son violatorias de derechos humanos.

En conferencia virtual detalló que el Presidente López Obrador se está equivocando al acompañar regímenes autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en donde se violan los derechos humanos, se cancela a quien alza la voz y se persigue a los opositores.

“Hoy volvió a insistir en que Estados Unidos invite a esos países, pero se le olvida que el eje rector de la Cumbre es defender a la democracia; obviamente detener este tipo de acciones que hacen estos gobiernos. Esos gobiernos autoritarios no tienen cabida, por ello, el Presidente debe entender que no son soberanos y por ello no debe acompañar a gobiernos represores, pues se trata del crecimiento de la región, no una reunión de amigos”, aseveró.

La panista agregó que a López Obrador no se le debe olvidar que es el Presidente de México y no es un mandato suyo, por ello debe responder a las peticiones de la población.

La senadora de la República informó que ayer fueron recibidos por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde denunciaron la militarización que sufre el país, además la intromisión que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral a realizarse en junio próximo.

Además, López Rabadán dijo que en las elecciones ya hay una clara intromisión del crimen organizado. “Fuimos a la OEA para que sepa del ataque sistemático que hay en contra de las instituciones electorales, pues busca imitar lo que hacen sus amigos dictadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, destacó.

Sobre si son llamados a misa acudir a este tipo de organismos que no tienen injerencia en México, dijo que su objetivo es seguir acudiendo a todos los que se puedan para denunciar las condiciones que se están llevando a cabo en el país.

lemm.