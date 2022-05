AMLO aún sin definir si asistirá a Cumbre; insiste que si se excluye a países él no va

En espera de una respuesta formal sobre las invitaciones que se harán a la Cumbre de las Américas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Sinaloa que aún no define si asistirá, ya que insistió en que se invite a todos los países del continente.

"México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Estoy planteando que se invite a todos los países y ya que cada país, en ejercicio de sus derechos decida, ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos, no excluir".