Preocupa a PAN que delincuencia organizada opere en jornada electoral a favor de Morena

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, ratificó que les preocupa que en la jornada del 5 de junio la delincuencia organizada opere para beneficiar a los candidatos de Morena a las gubernaturas.

En conferencia de prensa, indicó que particularmente en el caso de Tamaulipas se han demostrado los presuntos vínculos entre el crimen organizado y los miembros del partido guinda, por lo que no descartan que puedan actuar el día de la elección para favorecerlos.

“Más que temor, sí hay una preocupación porque sí es claro que hay vínculos que establecen esa posibilidad, lo que está pasando en Tamaulipas, volvamos a ese caso. Quedó demostrado que delitos que se están cometiendo a partir del huachicol en el estado fronterizo de Tamaulipas están dando o están patrocinando campañas, están apoyando a candidatos, están apoyando a partidos, ahí están los datos, ahí están.

“Hay fuerte evidencia que permite asegurar que hay dinero ilícito en las campañas de Morena, y eso, bueno, pues hay un compromiso que se genera, un vínculo, que puede hacer suponer que estarían tratando de ser ayudados por aquellos que están en la delincuencia en las campañas electorales, y eso no debiera de permitirlo, no debemos de pensar que esto suceda porque lo que tenemos que asegurar siempre que haya la vigencia de la democracia y el respeto absoluto a las decisiones de los electores en la urna ”, expresó.

No obstante, Rementería manifestó su confianza en que la jornada electoral se lleve a cabo en calma y sin el registro de actos violentos.

“No esperamos violencia, no queremos que ocurra, me parece que eso sería muy lamentable, el gobierno de Tamaulipas ha hecho un esfuerzo serio, se ha mantenido al margen, a pesar de lo que venga a decir aquí el candidato de Morena en el Senado de que acusa de una gran cantidad de cosas que no son ciertas, el gobierno en ese estado ha actuado de manera responsable y está buscando que las cosas sucedan dentro del marco de la normalidad, de la legalidad”, declaró.

FBPT