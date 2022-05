Chocan opositores y Morena en Congreso por uso de instalaciones legislativas para promover candidatos

Ante la denuncia de los grupos parlamentarios de oposición en el Congreso por el uso indebido de recursos públicos para campañas de Morena, la dirigencia nacional del guinda y legisladores justificaron que las invitaciones que han hecho a sus candidatos han sido con apego a derecho.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dio a conocer que presentaron una denuncia ante las autoridades electorales por el uso indebido de recursos públicos, luego del evento que realizaron los legisladores morenistas para respaldar a Américo Villarreal, candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Además, este miércoles, Mario Delgado acudió a la sede senatorial para acompañar a la candidata al gobierno de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, y denunciar presuntos actos de violencia en el estado.

En ese contexto, fue cuestionado sobre el uso indebido de recursos públicos, respecto a lo que Delgado aseveró: “no me digan que la ley es la ley”.

Al respecto, el senador Alejandro Armenta, de Morena, defendió que los senadores invitaron al presidente del partido, Mario Delgado, para que presente las denuncias con apego a sus derechos e incluso aseguró qué hay jurisprudencia.

El Senado al tener representación de partido, los senadores que se encuentran en el pleno "somos representantes del Poder Legislativo y nosotros, los senadores de los grupos parlamentarios de Morena y las y los diputados invitamos al señor presidente, porque se han presentado denuncias con respecto de los acontecimientos de las campañas en los estados, por eso los senadores y diputados invitamos a la candidata. No se comete ningún acto fuera de la ley, porque lo que estamos haciendo es denunciar, en cuanto no pidas el voto, no se comete ningún ilícito”, afirmó.

FBPT