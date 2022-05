Ricardo Monreal rechaza uso ilegal de recursos para apoyar candidatos de Morena.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que se estén utilizando recursos públicos por parte de la Cámara alta para las campañas de los candidatos de Morena.

Ante la denuncia por el evento con Américo Villarreal en la sede de la Cámara alta, apuntó que el acto no fue ilegal, aunque hayan utilizado la expresión de “gobernador”.

Todos, en el Senado, todos hacen política (…). No hay ningún recurso desviado, no hay ningún asunto que viole la ley. Hay precedentes de otros eventos que han estado aquí de otros partidos. Y en todo caso, pues es la autoridad la que va a definir Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado

Leer más Colectivos feministas protestan en Puebla; exigen justicia para Cecilia Monzón

El también coordinador de Morena dijo que tampoco hay desvío de recursos por parte del grupo parlamentario para apoyar las campañas de los candidatos a gubernatura.

Salen de su propia dieta, quienes tienen deseos y voluntad. Pero pueden preguntar en Transparencia, y pueden revisar el Senado. No hay un solo cinco que se haya desviado para asuntos de campaña electoral; un solo cinco Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado

Cuestionado sobre sus propias giras, el político zacatecano enfatizó que él paga con recursos propios sus recorridos.

“Yo tengo mi vehículo propio, no requiero dinero más que el vehículo, y yo pago mis propios recursos. Pueden preguntar a Transparencia. No hay un solo boleto, no hay una sola cuenta, no hay un solo recibo que haya pagado el Senado cuando yo voy a viajar a acompañar a compañeros a candidatos a puestos de elección popular. Yo asumo mis propios gastos”, declaró.

RFH