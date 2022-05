Colectivos feministas protestan en Puebla; exigen justicia para Cecilia Monzón

Decenas de integrantes de diferentes colectivos feministas en Puebla protestaron la mañana de este miércoles en el centro de San Pedro Cholula, para exigir que se castigue a los feminicidas de la activista y abogada Cecilia Monzón.

Alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de mujeres vestidas de blanco se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal de Cholula, para solicitar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que volteé a ver la grave situación de inseguridad que se vive en el municipio.

“Quiero decirles que San Pedro Cholula ya no quiere ni un feminicidio más , también exigimos el esclarecimiento de la muerte de Cecilia Monzón; pedimos que no se empañe, que no se tape la evidencia, que se haga justicia por el feminicidio en contra de Cecilia; no queremos ni una mujer muerta en nuestro estado", expresaron las manifestantes.

Además las mujeres hicieron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar que atienda sus necesidades de seguridad, pues aseguraron se sienten desprotegidas y tienen miedo.

“Pedimos respetuosa, pero enérgicamente, más recurso para que haya más policías, más patrullas, más vigilancia, más alumbrado para que podamos salir las mujeres y los hombres con mayor tranquilidad. Anhelamos aquellos días en que salíamos sin miedo a que nos fueran a golpear o a robar; eso queremos en nuestro San Pedro Cholula” Manifestantes en San Pedro Cholula, Puebla

Exigen justicia para Cecilia Monzón, activista ultimada en Cholula, Puebla. Foto: Captura de pantalla

