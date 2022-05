Ricardo Monreal: México no tiene fuerza para condicionar su presencia en Cumbre de las América; puede tensar relación con EU

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que condicionar la presencia de México en la Cumbre de las Américas a la asistencia de todos los países puede tensar la relación con Estados Unidos.

Al participar en la serie de ponencias “América Latina 2022: Política y Prosperidad Postpandemia”, en la sesión de “Presiones de política interna y política exterior: ¿divergencia regional o simplemente diversidad?", reconoció que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca ocuparse del liderazgo en la región, “no tenemos la fuerza suficiente como para condicionar temas”.

“No me gustaría que hubiese un mal entendido o una ausencia de relaciones buenas con Estados Unidos respecto de la cumbre que se va a desarrollar en unos pocos días, en la primera decena de junio, con motivo de condicionar la presencia de México si no se invita al resto de los países o a la totalidad de los países, estamos hablando de la invitación que algunas naciones cuestionan por su proceso democrático, sin que yo me sume a la misma crítica

“Creo que México sí debería ser líder en el hemisferio, pero en este momento no apostar todo a que sea esta condición la única vía para poder asistir México, México debe tener una buena relación con Estados Unidos, debe ser un buen socio comercial con Canadá y con Estados Unidos”, puntualizó.

El también coordinador de Morena en el Senado fue cuestionado sobre cómo es posible corregir el rumbo en el país y reconoció que no será fácil, pero lo primordial es garantizar el Estado de derecho.

En ese contexto, el político zacatecano aseguró que México se encuentra en un proceso de transición que se perfeccionará hasta el siguiente sexenio, pero se pronunció por privilegiar la conciliación y no la polarización.

No va a ser fácil la elección, quienes crean que ya está resuelto, están equivocados, porque les voy a ganar, no, no se crean. Quienes crean que es un día de campo, no se la crean, todavía falta tiempo, pero además yo veo con mucha claridad lo que está en el país y creo que podemos llegar al mismo puerto que quiere el Presidente platicando, dialogando y conciliando, no necesitamos pelearnos Monreal

Monreal puntualizó que la siguiente administración enfrentará problemas presupuestales, en materia de seguridad, salud, educación, entre otros, por lo que deberá “hacerse llegar de los mejores de la sociedad, aunque no sean tus acólitos, yo no soy acólito, soy un hombre independiente y autónomo, quizá por eso me encuentre en la frialdad de Palacio, pero estoy tranquilo, yo quiero mucho al Presidente, no hay ningún problema”.

avc