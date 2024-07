En PAN piden revisar alianza con el tricolor

Líderes del PAN demandaron que la siguiente dirigencia nacional albiazul revise la coalición y la permanencia del partido en ella, ante una posible afectación a la alianza Va por México si se mantiene Alejandro Moreno al frente del PRI.

En entrevista con La Razón, Adriana Dávila, quien busca la dirigencia del PAN, manifestó su desconfianza en el líder priista y dijo que el partido albiazul tiene su propia agenda, por lo que planteó que se defina si ambos partidos siguen juntos en las agendas legislativa y electoral.

Lamentó el anuncio de posibles expulsiones para aquellos priistas que no estén de acuerdo con el proceso de reelección que echó a andar el partido tricolor el pasado fin de semana.

Y es que, en su 24 Asamblea Nacional, el PRI aprobó el domingo pasado el cambio de estatutos para que su dirigente actual, Alejandro Moreno, pueda reelegirse en el cargo por más tiempo, incluso hasta el 2032, lo que ha generado molestias entre diversos sectores políticos.

Al respecto, Dávila mencionó que lo que sucede en el PRI, claramente afecta a Acción Nacional, en la coalición y en los votos, lo que “es terrible”. “Mi posición sigue siendo la misma: no puedes aliarte con quien no te da confianza nunca, y evidentemente esa coalición nos desdibuja”, manifestó a este diario.

Señaló que la afectación directa al PAN se da por los negativos que tiene el tricolor, además de la desconfianza que se tiene a Alejandro Moreno por los propósitos que busca de manera personal; “él tiene su propia agenda, que es muy particular, pero a pesar de que no me gusta opinar de otro partido, a final de cuentas es con quien nos aliamos”.

Sostuvo que los mensajes que se dan desde el PRI son muy preocupantes y por ello reiteró que no se puede seguir con una coalición que les resta.

Dijo que es momento de que el PAN se apueste “por sí mismo” en este momento, ya que es su tiempo al tener un difícil panorama con el PRI y ante la posible desaparición del PRD.

El PAN también está en vísperas de llevar a cabo la renovación de su dirigencia nacional, aunque hasta el momento se desconoce cuándo se dará a conocer la convocatoria para que los interesados se registren como candidatos.

Con un matiz, la secretaria general panista, Noemí Luna, aseguró que la comisión recién instalada en el Consejo Político Nacional de su partido es la encargada de analizar los resultados de la pasada elección y debe también que verificar los “ecos” de la militancia y la ciudadanía.

“Se debe respetar la autodeterminación de los partidos. En el nuestro ya tenemos un proceso encaminado para la renovación de la dirigencia. Ya tenemos una comisión que analizará los resultados obtenidos, y esa habrá de recabar el sentir de la ciudadanía, pues no sé si va a continuar la dinámica de alianzas legislativas o alianzas electorales”, explicó.

Desde su perspectiva como militante, dijo que, en términos legislativos, sí debe seguir la alianza porque es un bloque que ha logrado detener la destrucción de México en términos constitucionales; sin embargo, precisó que en términos electorales se tiene que revisar la coyuntura de cada estado y de lo que se viene para el país.

“En 2022, a mi criterio personal, la coalición fue buena; en 2024, puede ser que no haya sido como lo pensamos, por eso se tiene que revisar”, agregó.