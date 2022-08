PAN presentará acción de inconstitucionalidad contra Ley Nahle

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nahle, debido a que el Congreso del Estado de Veracruz no puede modificar la ley para beneficiar a una sola persona.

“Bueno, primero quiero decirles que Acción Nacional presentará a través de mi persona una acción de inconstitucionalidad, porque no puede haber leyes a modo para beneficiar a alguien en particular”, destacó en entrevista desde la entidad.

Cortés Mendoza manifestó que entienden que hay legislaciones similares en otros estados, pero no para beneficiar a una persona en lo particular. Por ello, explicó que Ley Nahle permite a quien antes no podía ser candidata a gobernadora, serlo; lo que calificó como "inaceptable y una burla para la ciudadanía".

Tenemos como límite para hacerlo el 11 de septiembre. Ya tenemos un borrador y está en manos de la Dirigencia Estatal, de nuestros legisladores locales para que en el momento oportuno presentar, y en consenso, en absoluta coordinación, esta acción de inconstitucionalidad y dejar en las manos de los ministros de la Suprema Corte este tema que para nosotros es de burla, porque es una legislación para beneficiar a una persona Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

En este tenor, destapó a posibles candidatos para el gobierno de Veracruz en el cambio de 2024, entre los que destacan la alcaldesa Patricia Lobera, los hermanos Miguel y Fernando Yunes, el senador Julen Rementería y el diputado local, Enrique Cambranis.

“Y así como ellos podrían venirse agregando otras opciones, porque en Acción Nacional siempre estamos abiertos a las opciones que pudieran provenir de la sociedad civil, siempre abiertos a construir, pero la gran ventaja es que Acción Nacional tiene buenas y muchas opciones para ir a competir e ir a ganar. Acción Nacional tiene con qué y tenemos entonces todo para ir al triunfo”, agregó.

Finalmente, expuso que están abiertos a construir una coalición para el estado de Veracruz.

MAEP