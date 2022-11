PAN, PRI y PRD alistan reconciliación legislativa para frenar Reforma Electoral

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, dio a conocer que junto a sus pares del PAN y PRI ya afinan detalles para que la alianza Va por México se una nuevamente, para ir en contra de la Reforma Electoral propuesta por el Presidente de la República y defendida por la bancada de Morena y sus aliados.

En conferencia de prensa aclaró que este nuevo acercamiento sólo se contempla en el ámbito legislativo, pues en el ámbito electoral la decisión está en manos de los dirigentes nacionales partidistas.

El diputado perredista afirmó que esta decisión deriva de la marcha de este domingo, en donde, dijo, los manifestantes pidieron a los tres partidos unirse nuevamente en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y la democracia.

Mañana o pasado estaremos anunciando… estamos terminando de afinar los detalles. Vamos a defenderlo… Nuestra posición es clara. Insisto, no sólo en el PRD, hoy me he reunido con Jorge Romero, del PAN, y con Rubén Moreira del PRI. La reforma constitucional del Presidente no va a pasar