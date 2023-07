PAN recibe notificación de Beatriz Paredes para participar en proceso de frente opositor

Beatriz Paredes Rangel entregó su notificación de registro al proceso de selección del responsable del Frente Amplio por México.

La senadora sostuvo que no tiene cola que le pisen y que “seguimos adelante en este proceso sin renunciar, ni ocultar, ni disfrazar mi biografía”.

En la sede blanquiazul, Paredes Rangel estuvo acompañada por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, la diputada federal Mariana Gómez del Campo y el priista Mauricio López.

“Mi reconocimiento con el PAN tienen que ver porque es la organización política más consistente… se los dice la presidenta más exitosa del PRI”, destacó.

Paredes Rangel recalcó que “estamos empeñados en buscar una alternativa para no tener una depresión autoritaria es indispensable que sacudamos a la sociedad civil y conmovamos al pueblo de México la que se exprese".

"Sería triste que la democracia se resuelva en el país a partir de abusar de la necesidad de grandes grupos sociales y clientelizar y sobornar a la personas para que te otorguen su voto”, declaró.

Finalmente hizo un compromiso con México; "es mi única apuesta, soy una gente de causas no de puestos, soy una persona de misiones, no de prebendas, sé sumarme, no dividir, se sumar no restar”.

Beatriz Paredes: Aspiro a un frente que no tenga amnesia histórica

Beatriz Paredes confió en que el Frente Amplio por México no tenga amnesia histórica y señaló que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encuentran esas bases.

Ante la dirigencia del sol azteca, la aspirante a la presidencia de la República en 2024 se declaró como priista de la corriente cardenista y notificó a Jesús Zambrano, líder nacional perredista su solicitud de registro como aspirante a la construcción del Frente Amplio por México.

Luego de que la senadora ratificara su convicción socialdemócrata, el Zambrano Grijalva se refirió a ella como “gran amiga y compañera de muchas batallas, una mujer de Estado con visión de estadista” y aseguró que su discurso es esencialmente socialdemócrata.

Hemos recibido de @BeatrizPRangel su solicitud de registro como aspirante a representar la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. Su incursión en este proceso inédito le da un indiscutible ingrediente de madurez, responsabilidad y veracidad. Es una mujer con visión de… pic.twitter.com/AEiEdLQim3 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) July 9, 2023

“Como lo postulamos nosotros en los documentos fundamentales, programáticos y de principios, el PRD es la vertiente claramente de izquierda democrática, socialdemócrata en esta alianza, en este compromiso por la construcción del Frente Amplio por México. El PRD es una vertiente absolutamente necesaria e insustituible en la conformación de una alianza plural en nuestro país, porque le dan a esta Alianza, la pluralidad que hoy demanda nuestra querida Patria”, aseveró.

Finalmente, calificó este proceso de selección como una “aventura democrática”, “en algo que hemos diseñado y que nos hemos atrevido a tomar en nuestras manos, de la mano de la sociedad civil por el bien de las y los mexicanos. Ya irrumpimos en la lucha abierta por el poder, decían que no había oposición y aquí está la oposición, aquí estamos juntos dando la pelea”, concluyó.

