PAN reclama a Morena simulación en tema de desafueros

El PAN en el Congreso anunció que únicamente avalará el periodo extraordinario para el juicio de procedencia de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, pero no respaldará los otros temas que buscan incluir.

En conferencia de prensa, los legisladores panistas que forman parte de la Comisión Permanente dieron a conocer que no aceptarán que para el periodo extraordinario se incluyan los temas de outsourcing, revocación de mandato y los nombramientos que están pendientes.

Ante la negativa de Morena para incluir el tema de los desafueros en el debate del periodo extraordinario, el blanquiazul enfatizó que todo este tiempo se han dedicado a simular con el tema.

El PAN va a votar a favor de que se lleven a cabo los juicios de procedencia de los diputados que han sido señalados por un tema de abuso sexual y de corrupción, no estamos prejuzgando a nadie ni somos jueces, la Comisión Permanente solamente decide si se debe debatir el tema expuso el senador Damián Zepeda.

Puntualizó que los legisladores de Acción Nacional “no vamos a ser comparsas ni tapaderas de nadie”, porque acusó que en todo el proceso para aprobar el periodo extraordinario la mayoría morenista y sus aliados se han conducido con simulación.

Se le ha hecho hasta lo imposible porque no se lleve a cabo esto, Morena sabe que pudiera haber tenido el consenso cuando hubieran querido y ha buscado meter otros temas, vamos a buscar ese periodo extraordinario subrayó.

Zepeda subrayó que el PAN no va a acompañar el resto de los dictámenes porque no están consensuados, no tienen dictámenes y ni siquiera se ha convocado a las comisiones respectivas.