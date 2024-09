PAN pide que se discuta en Parlamento Abierto minuta de la reforma al Poder Judicial

Con el objetivo de que jóvenes universitarios, especialistas y legisladores que no formaron parte de la anterior Legislatura sean escuchados, el senador Marko Cortés Mendoza solicitó que las comisiones del Senado aprueben un Parlamento Abierto para discutir la minuta de Reforma Judicial enviada por la Cámara de Diputados.

Durante la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que dictaminarán la minuta, el presidente del PAN sostuvo que, de acuerdo con el reglamento, las comisiones pueden convocar a reuniones públicas para escuchar a los interesados en los temas que se discuten al interior de dichos órganos legislativos.

“Solicitamos que en la próxima sesión se ponga a votación el Parlamentario Abierto, para efectos de que no se le niegue su derecho a los jóvenes universitarios de ser formalmente escuchados ni a los especialistas ni a los organismos internacionales ni a los legisladores que no fueron parte de la anterior Legislatura y que no han podido participar en este proceso”, indicó.

Asimismo, sostuvo que debido a que hay una suspensión del proceso legislativo por parte de jueces federales Acción Nacional participará en esta discusión bajo protesta.

🗣️ Con firmeza, @AccionNacional anuncia su voto EN CONTRA de la reforma judicial del régimen morenista. ❌ Esta propuesta pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y la seguridad de México. Urge una reforma integral que fortalezca la justicia en nuestro país. 🇲🇽 pic.twitter.com/I3XoWrkFh1 — Enlacenoticias24 (@Enlace_noti24) September 3, 2024

FBPT