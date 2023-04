PAN toma la tribuna del Senado para exigir nombramientos del INAI; suspenden la sesión

El grupo parlamentario del PAN en el Senado tomó la tribuna y anunció que no se moverá hasta que se presente el dictamen y se voten a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante esta situación, la presidenta de la Mesa Directiva en funciones, Ana Lilia Rivera, declaró un receso por la falta de condiciones para continuar con la sesión.

"No nos pensamos retirar de aquí hasta que no traigan esos dictámenes y los podamos discutir, es una decisión que hemos tomado porque los mexicanos necesitan la garantía de transparencia"

"Estamos dispuestos a estar aquí las y los senadores del PAN para exigir que haya dictámenes, con los nombres que ustedes quieran, pero votémoslo ya”, puntualizó desde la tribuna, acompañado por senadores de su bancada, quienes portaban las mantas que previamente colocaron por todo el Senado para exigir el nombramiento de los comisionados.

El senador César Cravioto, vocero de la bancada de Morena, acusó a los panistas de ser hipócritas.

"Quien me antecedió en el uso de la palabra (Julen Rementería) es un hipócrita, no quieren ni transparencia ni quieren comisionados que ayuden al INAI, lo que este señor quería era meter a alguien de su partido como comisionado del Inai, son unos hipócritas, lo que querían y no sucedió es que alguien de su partido estuviera controlando ese instituto"