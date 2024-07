Otro panista fuera de Caracas

Con la novedad de que Vicente Fox no fue el único panista al que el gobierno de Nicolás Maduro le enseñó los dientes —en este caso le impidió tomar un vuelo a Caracas. Resulta que también el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, informó que fue echado de Venezuela. “Lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen”, publicó Marko en las benditas redes. No es un contrasentido, nos hacen ver, que el dirigente albiazul busque defender las posiciones del PAN sobre temas que van más allá de las fronteras mexicanas. El caso es que aquí aún no se termina de explicar por qué a Acción Nacional le fue tan mal en la elección pasada. Es decir, acá aún no termina de rendir cuentas, nos comentan, y anda echando grilla internacional en Caracas.