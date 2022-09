Plan antiinflacionario incluirá harina de maíz para evitar incrementos en el precio de la tortilla: AMLO.

El paquete antiinflacionario que se presentará el próximo lunes incluirá que el precio de la harina de maíz no incrementará hasta febrero del próximo año, lo que garantizaría que no habrá más incrementos en el precio de la tortilla , dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se tienen compromisos de que no aumentará la harina de maíz, todo será transitorio, estamos definiendo plazo hasta febrero del año próximo, porque en el paquete de básicos sí se incluye un precio bajo a la tortilla, lo que ocurre es que el actual acuerdo de tener precio bajo de la tortilla, no con precios controlados, es un acuerdo no una imposición, ahí va la tortilla pero la que se vende en supermercados, pero el porcentaje que se consume es reducido, la gente comprá más en tortillerías, donde se elaboran con harina y por eso tiene el acuerdo para incluir a la harina de maíz