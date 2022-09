Rechaza AMLO conclusiones del GIEI

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las conclusiones del Grupo Independiente de Especialistas Independientes (GIEI), que responsabiliza al fiscal General de la República de obstruir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.

"Y yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Cuándo me entrega el informe Alejandro Encinas y veo el informe con los nombres, ayer lo plantee, cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe, lo que se hace es ajustarse a ese informe y no dudo que la fiscalía haya habido gente que no quisieran que se llevará a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión y también gente que se dedica a administrar el conflicto y el dolor que quisieran que nunca se aclarara nada porque ellos viven de eso, parece exagerado pero no", manifestó el Presidente.

"Imagínense si por años se habla de que fue el estado, sí fue el estado, pero no la institución del ejército sino solo algunos elementos, pero como la investigación no llega al estado, no desaparece al ejército no sirve la investigación", destacó el mandatario.

LEER MÁS Confirma AMLO hackeo a informes de Sedena y sobre enfermedades que padece

En el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas, aclaró, solo participaron algunos miembros del ejército y no toda la institución, aunque advirtió que la averiguación no se ha cerrado.

"El supuesto lo que arroja la investigación es que interviene el comandante de la zona y que él participa y yo no creo que él haya pedido instrucciones para lo que según el informe sucedió después, que fue la eliminación de los jóvenes pero está abierta la investigación ellos saben y están ayudando", aseveró López Obrador.

Se quejó de que ha tenido que enfrentar no solo a los conservadores, sino que incluso las presiones vienen desde la izquierda.

"Yo entiendo que hay muchas interpretaciones y la desconfianza, desde cuándo padecemos la desconfianza, incluso desde el flanco izquierdo; por ejemplo, del movimiento zapatista hicieron llamados a no votar diciendo que éramos el huevo de la serpiente que éramos lo mismo", enfatizó al mostrar sus diferencias con el subcomandante Marcos dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

LEM.