Paquete Contra la Inflación y la Carestía es política, no politiquería: AMLO; reconoce limitaciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) se hace política y no politiquería.

Esto, después de que se le cuestionó si este acuerdo representaba un acto con intenciones políticas y electorales.

“No es un asunto político, de eso también hablamos, imagínense cómo se conduce un país, sin política, uno de los errores que se han cometido es pensar que se puede hacer a un lado la política, en lo general, no se puede elevar a rango supremo la economía y subordinar la política y todo lo demás; eso fue un error que nos costó mucho.

“Es como dejar la guerra solo a los generales, no, y se necesita de la política, hay quienes dicen sin saber, lo que expresan es que son apolíticos, pues no, un analfabeta político, pues ni siquiera lo es, lo que pasa es que no se da cuenta que la política es todo lo que acontece en su vida, todo. Entonces, sí política, pero no politiquería”, aseguró el mandatario.

El Presidente señaló que es su responsabilidad enfrentar los problemas, tras señalar que entre sus principales preocupaciones está la inflación.

Esta es la parte que nos preocupa en la parte económica porque si observan el peso, a pesar de que se ha anunciado que van a aumentar las tasas en Estados Unidos, medio punto, ya el puro anuncio podría haber provocado una depreciación mayor de la moneda, pues no AMLO

El mandatario agregó que este es un acuerdo de buena voluntad y que piensa que va a ayudar a la economía de las familias.

Reconoció, además, que lo presentado por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene limitaciones y que por sí solo no resuelve el problema de la inflación.

Fue muy claro en las limitaciones que se tienen, no es decir ya con esto, resolvemos el problema, no, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados, esto va a ayudar y tomar otras medidas AMLO

El mandatario agregó que se tiene confianza de que se va a salir adelante, porque el contexto en general de la economía de México es bueno, tras señalar además que el país es muy atractivo para la inversión.

avc