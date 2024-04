Parece un montaje: Mario Delgado sobre detención de Claudia Sheinbaum en Chiapas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que "hay cosas muy raras en ese encuentro que parece, más bien pareciera un montaje. Curiosamente sólo estaba Latinus, afortunadamente no se trató de ninguna amenaza ni nada que pudiera relacionarse con otra cosa", dijo el líder al opinar respecto a una detención que tuviera la candidata de Morena a la presidencia este fin de semana en Chiapas.

Asimismo el morenista, aseguró que la candidata presidencial Claudia Sheinbaum “no está en riesgo”, luego de ser interceptada en Motozintla, Chiapas, en un retén de hombres encapuchados y que pobladores ubican como integrantes del Cártel de Sinaloa.

"No, no está en riesgo, tiene un operativo discreto de Guardia Nacional desde un inicio de su campaña y eso sí no va a dejar de circular por todo el país porque su compromiso es estar con la gente, todo el tiempo, que es la mejor manera de palpar, de sentir y darle respuesta a la población", dijo Delgado esta mañana.

El dirigente nacional de Morena aseguró que a Claudia Sheinbaum “la cuida la gente y que la gente la quiere mucho”.

Asimismo indicó que parte de la estrategia de la derecha para desacreditar el proceso electoral, es “la simulación”, y añadió que “hay condiciones en el país para realizar las elecciones. Hay todas las condiciones para que la gente vaya a votar de manera libre el 2 de junio, de manera democrática y en paz".

JVR